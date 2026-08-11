היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה צפויה לקבוע כי כתב האישום בפרשת קטרגייט יכלול עבירות ביטחוניות, כך נחשף הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של רשת 13. על פי הפרסום, במשרד המשפטים סבורים כי הצטברו די ראיות לעבירה של מגע עם סוכן חוץ.

בהרב־מיארה צפויה להחליט על הגשת כתבי אישום נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ונגד אלי פלדשטיין בגין עבירות ביטחוניות. כתב אישום בכפוף לשימוע צפוי גם נגד בכיר המוסד לשעבר שנחשד במסגרת הפרשה.

עם זאת, חוות הדעת הסופיות של שב״כ והמוסד בנוגע לפרשה טרם הועברו. למרות זאת, במשרד המשפטים סבורים לפי הדיווח כי התשתית הראייתית שנאספה מספיקה לצורך הכללת הסעיף הביטחוני. ״יש די ראיות לסעיף הביטחוני, מגע עם סוכן חוץ״, אמרו במשרד.

לפני כחודשיים פורסם בחדשות 13 כי חוות הדעת בנוגע לאפשרות להעמיד לדין בעבירות ביטחון את אוריך, פלדשטיין ושרוליק איינהורן אמורה להגיע דווקא מהמוסד. במקביל, נבחנה השאלה האם ראש המוסד רומן גופמן מצוי בניגוד עניינים בשל קרבתו לחשודים, לאחר ששימש כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במוסד מסרו אז כי ״הנושא נבדק אצל יועמ״ש הארגון״.

ברקע החקירה עומד גם הפער בין גרסאותיהם של נתניהו ואוריך בנוגע לאופן עבודתם של הדוברים בלשכת ראש הממשלה. נתניהו ביקש בעדותו להרחיק את עצמו מקשר מקצועי שוטף עם פלדשטיין ואמר: ״הוא לא יכול להגיד שהוא עבד איתי אישית, זה פשוט לא נכון״. בהמשך הוסיף: ״אתה יודע מה זה איש שהיה כלום?״.

מנגד, אוריך העיד כי הדוברים עובדים ישירות מול ראש הממשלה וכי הודעות היוצאות מהלשכה מחייבות את אישורו. לדבריו, ״דוברים עובדים ישירות מול רה״מ, כל הודעה מחייבת את אישורו״.

לפני כשבועיים צורף אוריך לכתב האישום המתוקן בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני ״בילד״. הוא נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.