כיכר השבת

"הקימה מהומה ללא סיבה סבירה": כתב אישום חמור נגד מייסדת ארגון "צו 9"

כתב אישום הוגש נגד רעות בן חיים, ממייסדות ארגון "צו 9", בטענה כי חסמה את הכניסה לתחנת הרכבת באשדוד בזמן שיצאו משאיות סיוע לעזה (משפט)

רעות בן חיים (צילום: יונתן סינדל)

כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בקריית גת נגד רעות בן חיים, תושבת נתיבות, אם לשמונה ילדים וממייסדות ארגון "צו 9", שהוביל את מחאת חסימת משאיות הסיוע ההומניטרי לרצועת במהלך המלחמה. כתב האישום מייחס לה עבירות של הפרעה לעובד הציבור במילוי תפקידו והסגת גבול פלילית, בעקבות אירוע שהתרחש בתחנת הרכבת באשדוד במהלך חודש מאי.

על פי כתב האישום, ב-27 במאי 2025, סמוך לשעה 08:58, הגיעה בן חיים לתחנת אשדוד של רכבת ישראל כשהיא לובשת חולצה שעליה הכיתוב "להחזירם". לפי הנטען, היא התיישבה על רצפת הכניסה לתחנה ומנעה מנוסעים להיכנס למקום.

בכתב האישום נטען כי המאבטח הראשי בתחנה ואנשי אבטחה נוספים הורו לה להתפנות מהכניסה, אולם היא סירבה לעשות כן. בהמשך, כך לפי האישום, קמה ועברה לעמוד בצמוד לעמדת הבידוק הביטחוני, במקום שבו שהו אנשי האבטחה, באופן שהפריע לעבודתם ולמילוי תפקידם.

בגין המעשים המיוחסים לה מואשמת בן חיים בעבירה של הפרעה לעובד הציבור במילוי תפקידו, לפי סעיף 275 לחוק העונשין, וכן בעבירה של הסגת גבול פלילית, לפי סעיף 447(א) לחוק.

כתב האישום הוגש באמצעות יחידת התביעות של משטרת ישראל. בשלב זה מדובר בטענות המופיעות בכתב האישום בלבד, וטרם ניתנה הכרעת דין בעניינה של בן חיים.

חרבות ברזלעזהסיוע הומניטריצו 9

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