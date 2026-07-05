כיכר השבת
פתיחה בקרוב

בלי יד אדם: בית מלון חדשני יופעל על ידי רובוטים בלבד

סין תפתח ב-2027 את המלון הראשון בעולם המופעל כולו עם רובוטים | מדובר על 44 חדרים עם שירות אוטונומי מלא - מצ'ק-אין ועד ניקיון (בעולם)

הדמיה של הרובוטים במלון ( Pudu Robotics)

צפויה לפתוח בשנת 2027 את המלון הראשון בעולם שיופעל כמעט כולו באמצעות רובוטים, כחלק מפרויקט חדשני של חברת Pudu Robotics בעיר שנג'ן.

המלון יוקם באי המלאכותי West Artificial Island ויכלול 44 חדרי אירוח, מסעדה, חדר כושר ומתחמים נוספים.

על פי החברה, הרובוטים ינהלו את כלל חוויית האירוח – החל מקבלת האורחים וביצוע הצ'ק-אין, דרך שינוע המזוודות, שירות החדרים והכנת מזון, ועד לניקיון החדרים ומתן סיוע לאורחים.

הדמיה של הרובוטים במלון (צילום: Pudu Robotics)

החברה הודיעה כי כבר בסוף שנת 2026 ייפתחו חדרי ניסיון, שבהם יוכלו אורחים להתנסות בצ'ק-אין רובוטי ובשירותי משלוח אוטונומיים, לקראת פתיחתו המלאה של המלון במהלך 2027.

לדברי Pudu Robotics, הפרויקט נועד לבחון כיצד בינה מלאכותית ורובוטים יכולים לנהל חוויית אירוח מלאה, כחלק מהפיכתה של שנג'ן למוקד עולמי לטכנולוגיות רובוטיקה ותיירות חכמה.

סיןטכנולוגיהבינה מלאכותיתפרויקטרובוטים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר