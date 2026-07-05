בלי יד אדם: בית מלון חדשני יופעל על ידי רובוטים בלבד

הדמיה של הרובוטים במלון ( Pudu Robotics )

סין צפויה לפתוח בשנת 2027 את המלון הראשון בעולם שיופעל כמעט כולו באמצעות רובוטים, כחלק מפרויקט חדשני של חברת Pudu Robotics בעיר שנג'ן.

המלון יוקם באי המלאכותי West Artificial Island ויכלול 44 חדרי אירוח, מסעדה, חדר כושר ומתחמים נוספים. על פי החברה, הרובוטים ינהלו את כלל חוויית האירוח – החל מקבלת האורחים וביצוע הצ'ק-אין, דרך שינוע המזוודות, שירות החדרים והכנת מזון, ועד לניקיון החדרים ומתן סיוע לאורחים.

הדמיה של הרובוטים במלון ( צילום: Pudu Robotics )

החברה הודיעה כי כבר בסוף שנת 2026 ייפתחו חדרי ניסיון, שבהם יוכלו אורחים להתנסות בצ'ק-אין רובוטי ובשירותי משלוח אוטונומיים, לקראת פתיחתו המלאה של המלון במהלך 2027.

לדברי Pudu Robotics, הפרויקט נועד לבחון כיצד בינה מלאכותית ורובוטים יכולים לנהל חוויית אירוח מלאה, כחלק מהפיכתה של שנג'ן למוקד עולמי לטכנולוגיות רובוטיקה ותיירות חכמה.