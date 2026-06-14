מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, הודה לאחרונה כי החברה ביצעה שורה של טעויות במסגרת המהלך האסטרטגי השאפתני להפוך לשחקנית מובילה בתחום הבינה המלאכותית. במזכר פנימי שהופץ לעובדים, ציין צוקרברג כי "בהתחשב במורכבות השינויים, עשינו טעויות וכמעט בוודאות נעשה עוד", תוך שהוא מנסה לאזן בין הכרה בכשלים לבין מסר של יציבות להמשך.

הדברים מגיעים על רקע תקופה סוערת במיוחד עבור ענקית הטכנולוגיה. בחודש מאי ביצעה מטא מהלך דרמטי שכלל פיטורים של כ-8,000 עובדים - כ-10% מכוח האדם - לצד הסבה של כ-7,000 עובדים נוספים לתפקידים הקשורים לפיתוח ואימון מערכות AI. בסך הכול, קרוב לחמישית מעובדי החברה הושפעו מהשינויים.

המהלך נבע, בין היתר, מעלויות עתק הכרוכות בפיתוח תשתיות בינה מלאכותית. לפי הערכות החברה, ההשקעה בתחום עשויה להגיע עד 145 מיליארד דולר עד שנת 2028 - סכום שממחיש את עומק ההימור שמטא לוקחת בניסיון להדביק ואף לעקוף מתחרות כמו גוגל, OpenAI ואנתרופיק.

אלא שבפנים, התמונה מורכבת יותר. דיווחים בתקשורת האמריקאית הצביעו על ירידה חדה במורל העובדים, כאשר חלקם תיארו את האווירה בחברה כ"מהגרועות בתולדותיה". עובדים מחו נגד שימוש בכלי ניטור מבוססי AI, ואחרים הביעו חוסר ודאות לגבי תפקידיהם החדשים לאחר ההסבות ההמוניות.

במקביל, גם בצד הטכנולוגי נרשמו קשיים. פרויקט הדגל של החברה בתחום המודלים המתקדמים, שזכה לשם הקוד "Avocado", עוכב לאחר שלא עמד בציפיות הביצועים מול מתחרים. העיכוב הזה עורר שאלות לגבי יכולתה של מטא להתחרות בקדמת הזירה של פיתוח מודלי שפה ובינה מלאכותית מתקדמת.

לנוכח הביקורת והטלטלה הארגונית, נראה כי שינוי הטון של צוקרברג אינו מקרי. גורמים בחברה מציינים כי מדובר בניסיון מודע לשדר שקיפות ולקדם תחושת יציבות בקרב העובדים שנותרו, לצד הבטחה כי לא צפויים פיטורים רחבים נוספים במהלך השנה.

עם זאת, השאלה המרכזית נותרת פתוחה: האם ההשקעה האדירה בבינה מלאכותית תשתלם בטווח הארוך - או שמטא תמצא את עצמה משלמת מחיר כבד מדי על המירוץ הטכנולוגי. בינתיים, גם הנהלת החברה מודה: הדרך קדימה רחוקה מלהיות מובטחת.