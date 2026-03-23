צוקרברג: "סוכן בינה מלאכותית ינהל את כל META"

מרק צוקרברג, מנכ״ל ומייסד-שותף של קבוצת מטא, עובד בימים אלה על פיתוח מערכת בינה מלאכותית אישית - סוכן דיגיטלי שילווה אותו בתפקידו ויעזור לו לנהל את אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. לפי דיווח שפורסם בוול סטריט ג׳ורנל, מדובר באבן דרך נוספת במאמץ רחב שהחברה מובילה בתחום הבינה המלאכותית.

הסוכן החדש צפוי לשמש את צוקרברג ככלי עבודה אישי - כזה שיאפשר לו לגשת למידע אסטרטגי, לנהל תקשורת פנים-ארגונית בצורה מושכלת, ולספק תובנות מבוססות נתונים בזמן אמת. החזון שמוביל צוקרברג נוגע לא רק לו עצמו: הוא רואה בעתיד שבו לכל אדם, הן בתוך מטא והן מחוצה לה, יהיה סוכן בינה מלאכותית מותאם אישית שיוכל להבין הקשר, העדפות ותחומי עניין אישיים.

במהלך שיחת המשקיעים לרבעון הרביעי של 2025 אמר צוקרברג כי ״הערך האמיתי של סוכני בינה מלאכותית טמון ביכולתם להבין את ההקשר האישי שלנו - ההיסטוריה, הקשרים האנושיים והתוכן שאנחנו יוצרים״. לדבריו, 2026 תהיה ״שנה גדולה בדרך למימוש חזון הסופר-אינטליגנציה האישית״.

הפיתוח משתלב במהלך נרחב במיוחד של השקעות בבינה מלאכותית מצד מטא. החברה צפויה להוציא בין 115 ל‑135 מיליארד דולר ב‑2026 על תשתיות דיגיטליות ומרכזי נתונים, פי שניים מההשקעה בשנה הקודמת. בין היתר רכשה מטא את חברת Manus, שפיתחה סוכני AI חכמים, ביותר מ‑2 מיליארד דולר, וכן את Moltbook - פלטפורמה חברתית מבוססת סוכני בינה מלאכותית.

זו אינה הפעם הראשונה שבה צוקרברג מתנסה בעוזר חכם - כבר ב‑2016 יצר גרסה מוקדמת של סוכן בשם ״Jarvis״ שהתבסס על שליטה קולית בביתו. אלא שהפעם, בזכות ההתקדמות האדירה של כלי AI מודרניים, נדמה שהחזון של בינה מלאכותית אישית למנהלים – ואף לכל אדם – קרוב יותר מאי-פעם.