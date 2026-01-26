"הכנסתם אותי לדכאון": צעירה בת 19 במשפט נגד הרשתות החברתיות 

חברות מטא, טיקטוק ויוטיוב יעמדו השבוע לבחינה בבית משפט בארה״ב, על רקע טענות כי הפלטפורמות שלהן תורמות למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים, בזמן שהוויכוח הלאומי במדינה סביב זמן מסך של ילדים נכנס לשלב חדש. כך פורסם ב'רויטרס'.

המשפט, שנערך בבית המשפט העליון של קליפורניה במחוז לוס אנג’לס, עוסק בצעירה בת 19 מקליפורניה, המזוהה בראשי התיבות K.G.M., שטוענת כי פיתחה התמכרות לפלטפורמות מגיל צעיר בשל העיצוב המושך שלהן. לפי כתבי בית הדין, היא טוענת שהאפליקציות הפילו אותה לדיכאון עמוק, ומבקשת להטיל אחריות על החברות.

הסנונית הראשונה

מדובר בתביעה הראשונה מתוך שורה של תיקים שצפויים להגיע למשפט השנה ומתמקדים במה שהתובעים מכנים “התמכרות לרשתות חברתיות” בקרב ילדים. זו גם הפעם הראשונה שענקיות הטכנולוגיה ייאלצו להגן על עצמן במשפט מלא בנוגע לנזק לכאורה שנגרם ממוצריהן.

במסגרת המשפט, מנכ״ל מטא מארק צוקרברג צפוי לעלות לדוכן העדים. עורכי הדין של מטא מסרו כי החברה תטען שמוצריה לא הובילו לבעיות בריאות הנפש של התובעת. יוטיוב מצידה צפויה לטעון שהפלטפורמה שלה שונה מהותית מרשתות חברתיות כמו אינסטגרם וטיקטוק, ולכן אין לכלול אותה באותה קטגוריה.

במקביל לפתיחת המשפט, כל החברות מנהלות מאמץ כלל ארצי לשכנע שהמוצרים שלהן בטוחים לבני נוער. החברות השיקו לאחרונה כלים שלטענתן מעניקים להורים יותר שליטה על השימוש של ילדיהם בפלטפורמות, והשקיעו מיליוני דולרים בקידום הכלים הללו.