מהומות הענק באירלנד ( צילום: צילום מסך )

דו"ח חדש של המרכז למאבק בשנאה דיגיטלית (CCDH) מצביע על תפקיד משמעותי שמילא אילון מאסק בהגברת השיח המסית סביב המהומות שפרצו לאחרונה בבלפסט שבאירלנד. לפי ממצאי הדו"ח, פוסטים שפרסם מאסק בפלטפורמת X תרמו לכ־64 מיליון צפיות בתכנים הקשורים לאירועים - נתון העולה על החשיפה הכוללת של דמויות ימין קיצוני בולטות בבריטניה.

הדו"ח, שכותרתו "The Owner Amplifier", מתאר כיצד פעילותו של מאסק, בעל השליטה והמשתמש הפופולרי ביותר בפלטפורמה, שימשה מכפיל כוח להפצת נרטיבים אנטי־מהגרים. החוקרים זיהו כמעט 4,000 תגובות שכללו קריאות לאלימות, מאות מהן בתגובות ישירות לפוסטים של מאסק עצמו. המהומות בצפון בלפסט פרצו לאחר הפצת סרטונים ברשתות החברתיות שתיעדו דקירה חמורה שאירעה ב־8 ביוני. הקורבן, סטיבן אוגליווי, נפצע באורח קשה ואיבד את עינו השמאלית. החשוד, האדי אלודיד, אזרח סודני, הואשם בניסיון רצח. בעקבות האירוע, יצאו מפגינים לרחובות, חלקם רעולי פנים, והציתו כלי רכב ומבנים, תוך עימותים אלימים עם כוחות המשטרה שנאלצו להשתמש בתותחי מים.

המהומות באירלנד ( צילום: צילום מסך )

מאסק, מצדו, דחה את הביקורת כלפיו וטען כי מקור הזעם הציבורי נעוץ באלימות מצד מהגרים, ולא בפעילות ברשתות החברתיות. במקביל, שיתף תכנים שתקפו את ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ואף הגביר מסרים שקראו לגירוש המוני של מהגרים.

התגובה הרשמית לא איחרה לבוא: רגולטור התקשורת הבריטי, Ofcom, הודיע כי פלטפורמת X תיכלל בתוכנית פיקוח מיוחדת, במטרה לבחון את אופן הטיפול שלה בתכנים בלתי חוקיים ובהסתה.

העיתוי של הפרשה עורר תשומת לב נוספת, שכן היא התרחשה במקביל לאירוע כלכלי היסטורי: הנפקת חברת SpaceX בבורסת נאסד"ק. ההנפקה, שהכניסה כ־75 מיליארד דולר, העניקה לחברה שווי של כ־1.77 טריליון דולר - והפכה את מאסק, לפי הערכות פורבס, לאדם הראשון בעולם שהונו חצה את רף הטריליון דולר.

הצירוף בין ההישג הכלכלי חסר התקדים לבין הביקורת הציבורית החריפה מדגיש את המתח הגובר סביב השפעתם של טייקוני טכנולוגיה על השיח הציבורי והפוליטי - ואת השאלה עד כמה אחריות מוטלת עליהם, ועל כולנו בעצן, בעידן של הפצת מידע מיידית וחסרת גבולות.