ארדואן ( צילום: shutterstock )

נשיא טורקיה, רג'יפ טאיפ ארדואן, הסלים היום (רביעי) את הטון כלפי מדינת ישראל והאשים אותה בפעולות המסכנות את ביטחון טורקיה.

במסר חריף שמסר במהלך אירוע ציבורי, טען ארדואן כי תקיפות ישראל בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מהוות איום ישיר על שלמות השטח הטורקי. "תקיפות ישראל בסוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות על טורקיה", הצהיר הנשיא הטורקי, תוך שהוא מציב את מדינתו כגורם מרכזי המושפע מהפעילות הצבאית הישראלית באזור. האמירות מגיעות על רקע מתיחות מתמשכת בין שתי המדינות, שהחלה להסלים באופן משמעותי מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'. המתיחות בין ירושלים לאנקרה אינה חדשה, אך היא הלכה והעמיקה בחודשים האחרונים. כבר בימים הראשונים של מלחמת עזה, ימים ספורים לאחר הטבח הברברי שביצעו מחבלי החמאס בתושבי הדרום, טען ארדואן כי "ישראל מתגרה במדינות האזור, במקום לחזור בה מהטעויות שנעשו בעזה". הוא אף איים לבטל את ביקורו המתוכנן בישראל, תוך שהוא מצהיר: "ישראל ניצלה את הכוונות הטובות של טורקיה, לא אבקר בה כפי שתוכנן". האטרקציה המפחידה ביותר בעולם: "סולם השמיים" בסין שמרעיד את התיירים אריה רוזן | 12:26 בהמשך המלחמה, הנשיא הטורקי המשיך להחריף את הטון והאשים את ישראל ב"רצח עם". לטענתו, מדינת ישראל היא "מדינת טרור" בהגדרתה ועל העולם להתערב בנעשה ברצועת עזה. ארדואן אף העניק לגיטימציה לחמאס, כשכינה את הארגון "מפלגה שניצחה את הבחירות בפלסטין", למרות שהבחירות האחרונות אצל הפלסטינים התקיימו בשנת 2006. ישראל משיבה במטבע כסף ישראל לא נותרה אדישה לאמירות החוזרות ונשנות של הנשיא הטורקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף לאחרונה בחריפות את ארדואן בציוץ שפרסם ברשת X, בו הבהיר כי מדינת ישראל תחת הנהגתו נחושה להמשיך במערכה נגד משטר הטרור האיראני וגרוריו הפרוסים ברחבי המזרח התיכון. "ישראל תחת הנהגתי תמשיך להילחם במשטר הטרור של איראן ובשלוחותיו, בניגוד לארדואן שמסייע להם ואף טובח באזרחיו הכורדים", צייץ ראש הממשלה.

הלכו אחריו כעיזה עיוורת. רה"מ נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

נתניהו בחר להציף בדבריו את הסוגיה הכורדית - נושא שנחשב לנקודת תורפה רגישה עבור הממשל באנקרה. במהלך המלחמה מול איראן הודיעה טורקיה באופן רשמי כי עוקבת מקרוב אחר פעולותיו של "ארגון הטרור" הכורדי-איראני PJAK, המאיים לדבריה על ביטחון איראן ועל היציבות האזורית כולה.

במקביל לחיכוכים המילוליים, נקטה ישראל גם בצעדים מעשיים. במהלך חריג ומשמעותי, הודיעה ישראל על איסור כניסה ל-29 בכירים טורקיים לשטחה, ביניהם בנו של נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן. רשימת האסורים כוללת דמויות בכירות מתחומים שונים: אנשי דת, עיתונאים, אקדמאים, יוצרי תוכן ומובילי דעת קהל, וכן בכירים בגופים ציבוריים.

המהלך הישראלי מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לטורקיה, במיוחד סביב הרכב הוועד המנהל שאמור לפעול ברצועת עזה. ההודעה האמריקנית על הקמת הוועד, שכללה נציגים בכירים מטורקיה ומקטאר, עוררה ביקורת פומבית חריפה מלשכת ראש הממשלה. במערכת הביטחון ובדרג המדיני בישראל הביעו דאגה עמוקה מהשלכות נוכחות שתי המדינות במנגנון שעתיד להשפיע על עתיד הרצועה.

טורקיה מחזקת את יכולותיה הצבאיות

מעבר למישור המילולי, טורקיה ממשיכה לחזק את יכולותיה הצבאיות באופן שמדאיג את האזור כולו. תערוכות הביטחון האחרונות באיסטנבול חשפו ארסנל טורקי חסר תקדים, החל מפצצות תרמובאריות עוצמתיות ועד לטילים שמכסים את כל שטח ישראל. במרכז הבמה ניצבת ה-GAZAP, הפצצה האווירית הלא-גרעינית החזקה ביותר של טורקיה, בעלת יכולת הרס מאסיבית ופיזור רסיסים משופר משמעותית.

רחפן קמיקזה חדש טורקי ( צילום: מסך )

לצד ה-GAZAP, חשפה טורקיה את ה-NEB-2 Ghost, שנחשבת ל"חודרת הבונקרים הטובה ביותר בשטח". בעוד שטילים מתוצרת ארה"ב חודרים כ-2.4 מטרים של בטון סטנדרטי, ה-NEB-2 מסוגלת לחדור 7 מטרים של בטון מזוין מסוג C50. אולם, לא רק עוצמת ההרס מדאיגה את האזור, אלא גם הטווח. טיל ה-MIZRAK החדש, עם טווח העולה על 1,000 קילומטרים, מכניס את כל שטחה של מדינת ישראל לטווח פגיעה ישיר מטורקיה.

ההסתה הטורקית כלפי ישראל אינה מוגבלת לדרג הפוליטי בלבד. תיעודים קשים חושפים הסתה אנטי-מערבית חריפה בתוך מערכת החינוך הטורקית, כאשר תלמידים משתתפים בטקסים אלימים הכוללים השחתת סמלי מדינות. בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראים מורים המעלים תלמידים לבמת בית הספר במהלך טקס רשמי, שם הילדים קורעים לגזרים את דגלי ארצות הברית וישראל.

המחזה הדרמטי לא עצר בדגלים; התלמידים נראו כשהם מרטשים את תמונותיו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לקול תשואותיהם הרמות של שאר הילדים בקהל. אירועים אלו, הכוללים גם השחתת סמלים לאומיים וגם טקסי זיכרון המטילים אשמה ישירה על ישראל וארה"ב, הם הרבה מעבר למגמה מדאיגה של הקצנה במערכת החינוך והחברה הטורקית.

יצוין כי למרות ההתחממות היחסית ביחסים בין שתי המדינות בתקופה שקדמה למלחמת 'חרבות ברזל', נשיא טורקיה בחר לתת לגיטימציה מלאה לחמאס ולהמשיך בקו האנטי-ישראלי שאפיין את תקופת כהונתו.