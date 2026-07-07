מתקשים ללמוד שפה חדשה? המחקר שישנה את כל מה שחשבתם

האם לימוד שפות יכול לשמור על המוח צעיר? מחקר חדש שהוצג בכנס הפדרציה האירופית למדעי המוח (FENS) בשנת 2026 מספק תשובה מפתיעה: אנשים הדוברים מספר שפות מציגים פעילות מוחית "צעירה" יותר, לעיתים בהפרש של עד 13 שנים בהשוואה לדוברי שפה אחת בלבד.

המחקר, בהובלת ד"ר לוסיה אמורוסו ממרכז הבסקי לחקר קוגניציה, מוח ושפה בספרד, התבסס על טכנולוגיית מגנטואנצפלוגרפיה (MEG), המודדת את הפעילות המוחית באמצעות שדות מגנטיים זעירים הנוצרים בעת פעילות תאי העצב. החוקרים פיתחו מודל בינה מלאכותית – "שעון גיל מוחי" – על בסיס נתונים מ-728 משתתפים, ולאחר מכן יישמו אותו על קבוצה נוספת של 144 נבדקים דוברי שפה אחת עד ארבע שפות.

הממצאים הצביעו על מגמה ברורה: דו-לשוניים הציגו מוח צעיר בכשש שנים בממוצע, דוברי שלוש שפות בכשבע שנים, ואילו דוברי ארבע שפות נהנו מהפרש מרשים של כ-13 שנים בגיל המוח.

אך החוקרים מדגישים כי לא מדובר רק במספר השפות. רמת השליטה בשפה וגיל רכישתה משחקים תפקיד משמעותי. "ההשפעה היא הדרגתית", הסבירה אמורוסו. "לא מדובר רק בשאלה אם אדם דו-לשוני או לא, אלא בעומק ובמשך החשיפה לשפות שונות".

הממצאים מתיישבים עם מחקר קודם משנת 2025, שפורסם בכתב העת Nature Aging, ובחן יותר מ-86 אלף משתתפים מ-27 מדינות באירופה. גם שם נמצא כי דוברי מספר שפות היו בעלי סיכון נמוך בכמחצית להזדקנות קוגניטיבית מואצת.

למרות התוצאות המעודדות, החוקרים מציינים כי לא ניתן לשלול לחלוטין השפעות של גורמים נוספים, כמו אורח חיים, פעילות חברתית או רמת השכלה. עם זאת, מומחים בתחום רואים במחקר קריאה לפעולה. פרופ' כריסטינה דאלה מאוניברסיטת אתונה ציינה כי "למידת שפות נוספות עשויה להיות כלי פשוט ונגיש לשמירה על בריאות המוח לאורך זמן – במיוחד כאשר מתחילים בגיל צעיר".

השלב הבא במחקר יתמקד בבחינת ההשפעה בקרב חולים במחלות ניווניות כמו אלצהיימר, וכן בבדיקה האם ניהול שפות דומות מבחינה לשונית מצריך מאמץ קוגניטיבי גבוה יותר – ואולי אף מעניק הגנה חזקה יותר למוח.