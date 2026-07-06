בעוד חברות טכנולוגיה ממהרות להטמיע "סוכני AI" מתקדמים - מערכות המסוגלות לבצע משימות מורכבות באופן עצמאי - מחקר חדש מדרום קוריאה מעלה סימני אזהרה משמעותיים לגבי המחיר האנרגטי של המהפכה הזו.

המחקר, שנערך באוניברסיטת KAIST, מצא כי סוכני בינה מלאכותית צורכים עד פי 136.5 יותר חשמל לכל שאילתא בהשוואה לצ'אטבוטים רגילים. הסיבה לכך נעוצה באופי הפעולה שלהם: בניגוד למערכות המספקות תשובה אחת בלבד, סוכני AI פועלים בלולאות חוזרות - מתכננים, מחפשים מידע, מבצעים חישובים ומקבלים החלטות - לעיתים לאורך עשרות שלבים.

לפי הנתונים, שאילתא מורכבת אחת באמצעות מודל גדול (70 מיליארד פרמטרים) עשויה לצרוך כ-348 ואט-שעה בממוצע. בנוסף, זמן העיבוד של סוכנים כאלה יכול להיות ארוך פי 150 ויותר לעומת צ'אטבוט רגיל, כאשר חלק משמעותי מהזמן מתבזבז בהמתנה לתשובות ממקורות חיצוניים - בזמן שמעבדים גרפיים (GPU) ממשיכים לצרוך חשמל.

המשמעות בקנה מידה עולמי דרמטית במיוחד. החוקרים מעריכים כי אם השימוש בסוכני AI יגיע לכ-13.7 מיליארד בקשות ביום, צריכת החשמל של מרכזי הנתונים עשויה להגיע לכ-199 ג'יגה-וואט - כמעט מחצית מצריכת החשמל של ארצות הברית כולה.

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לשם השוואה, מרכזי נתונים בארה"ב צרכו בשנת 2023 כ-176 טרה-וואט-שעה, שהם כ-4.4% מצריכת החשמל הלאומית. אולם לפי תחזיות סוכנות האנרגיה הבינלאומית, הצריכה העולמית צפויה ממילא להכפיל את עצמה עד 2030 - והמעבר ל-AI אוטונומי עלול להאיץ את המגמה הרבה מעבר לציפיות.

החוקרים מזהירים כי לא ניתן להסתמך רק על שיפורים תוכנתיים כדי להתמודד עם האתגר. לדבריהם, נדרש שינוי יסודי הכולל פיתוח מודלים יעילים יותר, שבבים חסכוניים באנרגיה ותשתיות חשמל מותאמות לעידן החדש.

המרוץ הגלובלי לפיתוח סוכני AI נמצא רק בתחילתו - אך כבר כעת ברור שהשאלה אינה רק מה הטכנולוגיה מסוגלת לעשות, אלא האם העולם יוכל להרשות לעצמו להפעיל אותה.