קרב של מיליארדים: כשגוגל וויזה נלחמות על עתיד התשלומים

בעוד הבינה המלאכותית עוברת משלב של כלי עזר לשלב של סוכנים אוטונומיים, מתפתח מאבק חדש על התשתית שתאפשר להם לפעול בעולם הכלכלי. ארבע שחקניות מרכזיות - Coinbase, Stripe, Google ו-Visa - מציגות בשנה האחרונה גישות מתחרות לבניית "שכבת התשלומים של ה-AI", שתאפשר לסוכנים דיגיטליים לבצע עסקאות, לשלם עבור שירותים ולצרוך מידע באופן עצמאי.

במוקד המאבק עומדים פרוטוקולים חדשים, שמטרתם להפוך את פעולת התשלום לחלק אינטגרלי מהאינטרנט עצמו. Coinbase, למשל, החזירה לחיים מודל המאפשר ביצוע תשלומים מיידיים, ארנק דיגיטלי המתפקד כמפתח גישה אוניברסלי: סוכן AI המבקש גישה לשירות בתשלום מקבל דרישת תשלום - ומשיב לה באמצעות חתימה קריפטוגרפית המעבירה את הסכום הנדרש.

מנגד, Stripe בשיתוף קרן Paradigm השיקה את פרוטוקול Machine Payments Protocol (MPP), שנועד להיות גמיש לאמצעי התשלום. המערכת תומכת בכרטיסי אשראי, מטבעות קריפטוגרפיים ואף ברשת Lightning, ומאפשרת השלמת עסקה בתוך בקשת רשת אחת בלבד - ללא צורך בהנפקת מפתחות API מראש.

גם Google נכנסה לזירה עם Agent Payments Protocol (AP2), שמבוסס על "מנדטים" קריפטוגרפיים - חוזים דיגיטליים המאשרים לסוכן לבצע רכישות בשם המשתמש. הגישה של Google מדגישה שקיפות ובקרה, ומגובה בשותפויות עם עשרות גופים פיננסיים, בהם Mastercard, PayPal ו-American Express.

Visa, מצדה, מפתחת שכבה משלימה דרך Intelligent Commerce Connect - פלטפורמה שמרחיבה את תשתית הטוקניזציה שלה ומנפיקה זהויות תשלום ייעודיות לסוכני AI, במטרה לאפשר אינטגרציה חלקה בין עולמות התשלומים הקיימים לבין הכלכלה האוטונומית המתהווה.

מאחורי הקלעים מתגבשת גם תפיסה חדשה של "סטאק התשלומים" בעידן ה-AI - מבנה רב-שכבתי הכולל זהות, הרשאה, עיבוד תשלומים והתחשבנות. Coinbase ו-Stripe כבר מציעות כיסוי רחב של רוב השכבות, בעוד Google מתמקדת בהרשאות ובקרה, ו-Visa מנצלת את יתרונותיה ברשתות כרטיסים וטוקניזציה.

עם זאת, השאלה המרכזית נותרת פתוחה: האם הכלכלה האוטונומית תישען על תשתיות קריפטו, על מערכות פיננסיות מסורתיות, או על שילוב בין השתיים? סימנים ראשונים מצביעים דווקא על השילוב אך אנו רק בהתחלה.

כך או כך, דבר אחד כבר ברור: התשלומים של העתיד לא יבוצעו רק על ידי בני אדם - אלא גם, ואולי בעיקר, על ידי מכונות.