ספוטיפיי הציגה חזון שאפתני לשנים הקרובות - והמנייה זינקה

ספוטיפיי הציגה השבוע בכנס המשקיעים שלה בניו יורק תוכנית אסטרטגית מקיפה עד שנת 2030 - מהלך שהקפיץ את מניית החברה ביותר מ-16% ביום אחד והעיד על אמון השוק בכיוון החדש של ענקית הסטרימינג.

החברה הציבה לעצמה יעדים פיננסיים שאפתניים, בהם צמיחת הכנסות בקצב דו-ספרתי בינוני, שולי רווח גולמי של 35% עד 40% ושולי רווח תפעולי של מעל 20%. לצד זאת, חזרה ההנהלה על יעדיה ארוכי הטווח: הגעה למיליארד מנויים, הכנסות של 100 מיליארד דולר ושולי רווח גולמי של מעל 40%.

נכון להיום, ספוטיפיי עומדת על כ-761 מיליון משתמשים פעילים חודשיים וכמעט 300 מיליון מנויים משלמים, עם הכנסות של כ-17 מיליארד אירו בשנת 2025 - נתון המשקף קצב צמיחה מרשים מאז כנס המשקיעים הקודם.

אחד הצירים המרכזיים באסטרטגיה החדשה הוא המעבר מ"עידן ההמלצות" ל"עידן היצירה". לפי הנהלת החברה, לאחר שנים שבהן המשתמשים יצרו פלייליסטים בעצמם ולאחר מכן עברו להסתמך על אלגוריתמים כמו Discover Weekly - השלב הבא הוא יצירת תוכן מותאם אישית בזמן אמת באמצעות בינה מלאכותית.

במסגרת זו חשפה ספוטיפיי כלים חדשים, בהם "פודקאסטים אישיים" - תכני אודיו הנוצרים אוטומטית בהתאם להעדפות המשתמש - ו"פלייליסטים מבוססי פרומפט", המגיבים לפקודות בשפה טבעית. במקום לפתח מודל שפה עצמאי, החברה מפתחת מה שהיא מכנה "מודל טעם גדול" (Large Taste Model), המשלב יכולות AI עם דאטה ייחודי על הרגלי האזנה.

במקביל, החברה מרחיבה את מנועי ההכנסה שלה מעבר למודל המנויים המסורתי. בין החידושים הבולטים: שירות "Reserved", שיאפשר למעריצים מובילים לרכוש כרטיסים להופעות לפני המכירה הכללית, בשיתוף פעולה עם Live Nation. המערכת תתבסס על נתוני האזנה ומעורבות כדי לזהות את המעריצים האדוקים ביותר.

בנוסף, ספוטיפיי ממשיכה לפתח מוצרי פרימיום עם ערך גבוה יותר למשתמש, בהם שירות Audiobooks+ שכבר צבר למעלה ממיליון מנויים משלמים. המהלך משקף שינוי תפיסתי: מעבר ממודל דו-שכבתי של חינם ופרימיום לפלטפורמה הכוללת מגוון שירותים בתשלום למשתמשים מעורבים במיוחד.

החברה גם הכריזה על שיתופי פעולה חדשים עם חברות מוזיקה, כולל הסכם עם Universal Music Group, שיאפשר למשתמשים ליצור גרסאות AI לשירים - מהלך שעשוי לשנות את האופן שבו קהל צורך ויוצר מוזיקה.

בספוטיפיי מסכמים את המהלך כהיערכות לעידן חדש שבו הגבולות בין מאזין ליוצר מיטשטשים. אם התוכנית תתממש, החברה לא רק תרחיב את בסיס המשתמשים שלה - אלא גם תגדיר מחדש את חוויית האודיו בעידן הבינה המלאכותית.