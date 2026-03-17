ספוטיפיי הכריזה על פיצ’ר חדשני במסגרת כנס SXSW באוסטין שבטקסס, שבו חשף מנכ"ל-שותף גוסטב סודרשטרום את עורך פרופיל הטעמים (Taste Profile Editor) - כלי חדש שנמצא כעת בהרצה גרסת בטא. בעזרת הכלי, משתמשים יוכלו לראשונה לצפות בפרופיל ההאזנה האישי שלהם ולערוך אותו בזמן אמת, כך שההמלצות שיופיעו בעמוד הבית, ב־Discover Weekly ובפלייליסטים מותאמים יהיו מדויקות יותר להעדפותיהם.

כך זה עובד

לפי החברה, המנויים יוכלו לגשת לפרופיל האזנה מאוחד שיכלול מוזיקה, פודקאסטים וספרים מוקלטים, פשוט על ידי לחיצה על תמונת הפרופיל באפליקציה וגלילה מטה. משם, ניתן יהיה להשתמש בהנחיות בשפה טבעית - למשל "אני רוצה לשמוע פחות פופ" או "תראה לי עוד מוזיקה קלאסית" - על מנת לעדכן בזמן אמת את הנתונים שמזינים את מנוע ההמלצות של ספוטיפיי.

עד כה, האפשרויות של המשתמשים היו מוגבלות בעיקר להסרת שירים או פלייליסטים מהפרופיל האישי - מהלך שנועד למנוע מהם להשפיע על ההמלצות העתידיות. כעת, בפעם הראשונה, החברה מאפשרת אינטראקציה דו-כיוונית: לא רק להגיד לאלגוריתם מה לא רוצים לשמוע, אלא גם בדיוק מה כן.

מהפכה בשדה הקרב: רובוטים דמויי אדם נפרסו לראשונה בחזית באוקראינה אבישי לוי | 16.03.26

בעיה מוכרת, פתרון חדש

השקת הפיצ’ר מגיעה על רקע מגמה רחבה יותר בעולם הדיגיטלי - הענקת שליטה מחודשת למשתמשים על האלגוריתמים שמעצבים את חוויית הגלישה והצריכה שלהם. אינסטגרם, למשל, הציגה בשנה שעברה את אפשרות העריכה של האלגוריתם בפיד ה־Reels, וטיקטוק מאפשרת לאתחל את פיד ה־”For You” לחלוטין. ספוטיפיי עושה כעת צעד נוסף, כשהיא משלבת כלים דומים במרכז מנוע ההמלצות שלה - ובכל סוגי התוכן.

ההשקה אינה מקרית: הידיעות על הכלי צפו כבר בפברואר, כשאתר Android Authority חשף קטע קוד שהעיד על מערכת פידבק טקסטואלית עתידית. כעת, החברה מאשרת את ההשערות ומוסיפה תוכנית פריסה מסודרת: תחילה בניו זילנד, ובהמשך הרחבה הדרגתית לשווקים נוספים.

בין אלגוריתם למוזיקה חיה

השקת עורך פרופיל הטעמים משתלבת גם בחגיגות 20 השנה של ספוטיפיי, הנערכות במהלך הכנס. נכון לעכשיו, ספוטיפיי מתכננת לבחון את תגובות המשתמשים בניו זילנד לפני שתשיק את הכלי בשווקים נוספים במהלך השנה הקרובה.