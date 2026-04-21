כיכר השבת
בזמן הטקסים

מוזיקה ערבית בעוצמה, שירה וריקודים: נעצרו חשודים שחגגו ביום הזיכרון

שני תושבים נעצרו בירושלים בחשד להפרת סדר ביום הזיכרון | החשודים הפעילו מוזיקה בערבית בעוצמה גבוהה והפגינו שמחה בזמן הטקסים (בארץ)

העצורים שהפעילו מוזיקה בעוצמה ביום הזיכרון (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך ההיערכות לאבטחת אירועי יום הזיכרון בירושלים, נעצרו שני חשודים בהתנהגות קשה. לפי החשד, השניים הפעילו בעוצמה גבוהה בשפה הערבית והפגינו שמחה, בזמן שבאזורים שונים בעיר התקיימו טקסי זיכרון.

מדובר בגברים בני 25 ו־31, תושבי מזרח ואבו גוש, שנעצרו בחשד להתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור ולפגוע ברגשות הציבור.

על פי העדויות, השניים נסעו ברכב השייך לעובד קבלן של עיריית ירושלים, ממנו בקעה מוזיקה חזקה, רקדו ושרקו בעיצומו של יום הזיכרון.

לאחר שהתיעודים הופצו ברשתות החברתיות והתקבלו פניות למוקדי החירום, פתחו שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג״ב בסריקות מהירות, איתרו את הרכב ועצרו את החשודים. הם הועברו לחקירה בתחנת , והרכב נתפס לבדיקה.

במשטרה הדגישו כי הם רואים בחומרה מקרים של פגיעה ברגשות הציבור, וציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי או לנהוג בזלזול בזמן ימי זיכרון.

יום הזיכרוןמשטרהמוזיקהמעצרירושלים

