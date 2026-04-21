במהלך ההיערכות לאבטחת אירועי יום הזיכרון בירושלים, נעצרו שני חשודים בהתנהגות קשה. לפי החשד, השניים הפעילו מוזיקה בעוצמה גבוהה בשפה הערבית והפגינו שמחה, בזמן שבאזורים שונים בעיר התקיימו טקסי זיכרון.

מדובר בגברים בני 25 ו־31, תושבי מזרח ירושלים ואבו גוש, שנעצרו בחשד להתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור ולפגוע ברגשות הציבור.

על פי העדויות, השניים נסעו ברכב השייך לעובד קבלן של עיריית ירושלים, ממנו בקעה מוזיקה חזקה, רקדו ושרקו בעיצומו של יום הזיכרון.

לאחר שהתיעודים הופצו ברשתות החברתיות והתקבלו פניות למוקדי החירום, פתחו שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג״ב בסריקות מהירות, איתרו את הרכב ועצרו את החשודים. הם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, והרכב נתפס לבדיקה.

במשטרה הדגישו כי הם רואים בחומרה מקרים של פגיעה ברגשות הציבור, וציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי או לנהוג בזלזול בזמן ימי זיכרון.