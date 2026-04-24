הרובוט שקולע טוב יותר מכל שחקן מקצועי - בפיתוח טויוטה

טכנולוגיית הבינה המלאכותית ממשיכה לאתגר את הגבולות, והפעם היא עושה זאת על פרקט הכדורסל. חברת טויוטה חשפה לאחרונה את ה-CUE7, הגרסה העדכנית והמתקדמת ביותר של הרובוט דמוי-האדם שלה, שנועד לזרוק ולקלוע כדורים לסל ברמת דיוק שכל כדורסלן אנושי היה מתקנא בה. הרובוט החדש ממחיש כיצד בינה מלאכותית "מומחשת" (Embodied AI) מסוגלת ללמוד, לתכנן ולבצע פעולות מורכבות במרחב הפיזי.

מפרויקט לגו פשוט לשיאי גינס

הסיפור של טויוטה עם רובוטי-כדורסל החל בכלל כפרויקט צדדי של עובדי החברה, שהתבסס על אבני לגו. אולם עם השנים המערכת התפתחה בקצב מסחרר למכונה אתלטית. בשנת 2019, הדור השלישי בסדרה (CUE3) עשה היסטוריה כשנכנס לספר שיאי גינס לאחר שקלע 2,020 זריקות עונשין ברציפות ללא החטאה.

הדור הקודם, CUE6, הרחיב את היכולות אף יותר עם מצלמות המותקנות ברגליים ומערכת ניידות עצמאית, ואף רשם ב-2024 שיא גינס משלו לקליעה מהמרחק הגדול ביותר - 24.55 מטרים. כעת, CUE7 לוקח את המורשת הזו ומציג קפיצת מדרגה טכנולוגית.

אתלט רובוטי: קל יותר, חכם יותר

בהופעת הבכורה שלו שנערכה השנה (2026) באמצע חודש אפריל, הציג ה-CUE7 שיפור דרמטי ביכולות הפיזיות והחישוביות שלו. המהנדסים הצליחו להפחית את משקל הגוף שלו באופן משמעותי מ-120 ק"ג ל-74 ק"ג בלבד. הרובוט מבוסס כעת על מבנה של שני גלגלים הפוכים, המאפשרים לו שיווי משקל וניידות.

בליבת המערכת של CUE7 פועלת מערכת בקרה היברידית חדשנית, המשלבת למידת חיזוק (Reinforcement Learning) יחד עם בקרת מודל חיזוי (Model Predictive Control) כדי להשיג תנועה חלקה ודינמית. גם העיצוב זכה לשדרוג, והרובוט עוטה כעת צללית חדה ואווירודינמית יותר, המעניקה לו מראה של אתלט ספורטיבי לכל דבר.

סרטוני ההדגמה של המערכת מציגים את הרובוט בפעולה: הוא נעמד מול הסל מטווח ארוך, נועל את המטרה באמצעות מערכות הראייה הממוחשבת שלו שמחשבות את המרחק והמסלול. לאחר מכן, פלג הגוף העליון מבצע התאמות זעירות ומדויקות בזווית הזרועות. הרובוט מרים את הכדור בשתי ידיו ומשחרר אותו בקשת גבוהה ונקייה, כשהכדור צולל פנימה - פעמים רבות ללא מגע בטבעת (סוויש). לאחר הזריקה, הרובוט מתאפס וחוזר על הפעולה בעקביות מושלמת.

המטרה האמיתית: הרבה מעבר לספורט

אז למה חברת רכב משקיעה כל כך הרבה ברובוט שזורק לסל? מומחים מציינים כי מגרש הכדורסל משמש כסביבת מבחן מעולה. מדובר במשימה שדורשת זיהוי ויזואלי של מטרה, אומדן מרחק, חישוב מסלולים פיזיקליים, תיאום בין איברים, וויסות מדויק של כוח – הכל בזמן אמת ובתנאים משתנים.

ה-CUE7 משמש למעשה כפלטפורמת ניסויים למערכות חישה, בקרת תנועה ושילוב בינה מלאכותית בפעולות בעולם האמיתי. היכולות שטויוטה מפתחת ומשכללת על מגרש הכדורסל עשויות למצוא את דרכן בעתיד לרובוטים תעשייתיים מתקדמים, רכבים אוטונומיים, ומערכות שיסייעו לבני אדם במגוון רחב של משימות מורכבות בחיי היומיום.