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סליפי דונלד

מול 20,000 צופים: טראמפ תועד 'אוגר כוחות' במשחק כדורסל

בעוד אלפי אוהדים מילאו את היציעים במשחק כדורסל סוער, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ תועד כשהוא מנמנם ביציע | התיעוד התפשט במהירות ברשתות החברתיות ועורר סערה תקשורתית, במיוחד על רקע העבר שלו כמי שנהג ללעוג ליריבים פוליטיים על “חוסר ערנות” (חדשות בעולם)

טראמפ מנמנם במשחק (צילום: מסך)

, שחוגג לאחרונה את יום הולדתו ה-80 הגיע אמש (שני) למשחק הכדורסל שנערך ב"מדיסון סקוור גארדן" תחת אבטחה כבדה של השירות החשאי.

הגעתו גרמה לשיבושי תנועה קשים, חסימת צירים מרכזיים וביטול אירועים ציבוריים שתוכננו באזור.

אולם, למרות המאמץ הלוגיסטי הכביר שהושקע בנוכחותו, הנשיא נראה בסרטוני הווידאו כשהוא עוצם את עיניו וראשו מהנהן מטה בזמן שהמשחק מתנהל במלוא העוצמה מתחתיו.

טראמפ מנמנם במשחק
טראמפ מנמנם במשחק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התיעוד הפך לבומרנג תקשורתי. מבקריו של טראמפ מיהרו להזכיר כיצד טבע את הכינוי המזלזל ג'ו הישנוני כלפי יריבו ג'ו ביידן, במטרה להציגו כמי שחסר את האנרגיה הדרושה לתפקיד.

כמו כן, צפו מחדש התבטאויות העבר שלו משנת 2018, אז לעג לנשיא לשעבר אובמה וטען כי נרדם במהלך נאומו.

ברשתות החברתיות ובתקשורת האמריקאית נשמעה ביקורת חריפה על ה"זלזול", בציבור האוהדים שנאלץ לסבול מהגבלות מחמירות רק כדי שהנשיא יוכל "לתפוס תנומה" בסוויטת האח"מים.

בעוד תומכיו טענו כי מדובר בעייפות מובנת של אדם העובד קשה למען המדינה, התמונות שבהן הוא נראה מנמנם לצד בעלי האולם ובני משפחתו ממשיכות להסעיר את המערכת הפוליטית בארה"ב.

דונלד טראמפכדורסל
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