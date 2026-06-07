כיכר השבת
מכה קשה לתעשיית הזיופים

פסק דין חריג: רכב בשווי 80 אלף ש"ח יושמד

בית המשפט הורה להשמיד כליל טויוטה לנדקרוזר שזוהה כמזויף, לאחר שקבע כי מדובר בתופעה המסכנת את הציבור. הבעלים, שרכש את הרכב ב-80 אלף שקלים, ניסה להצילו אך נתקל בסירוב חד משמעי של השופט | פסק דין חד-משמעי (חוק ומשפט)

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תיעוד מהפעילות (צילום: דוברות המשטרה)

בית משפט השלום בבאר שבע הורה על השמדה מוחלטת של רכב טויוטה לנדקרוזר שנתפס על ידי יחידת "יואב" של , במסגרת מאבק נחוש בתופעת הרכבים המזויפים המתרחבת בישראל. השופט ערן צברי הבהיר בהחלטתו כי מדובר בסיכון בטיחותי וציבורי ממשי, וכי טובת הציבור גוברת על כל אינטרס קנייני של בעל הרכב.

הפרשה החלה כאשר מחמד אבו סבילה הגיש בקשה להשיב לידיו את הרכב שנתפס. אבו סבילה טען כי רכש את הרכב תמורת 80 אלף שקל לאחר בדיקה במכון רישוי, וכי לא היה מודע לכך שמדובר ברכב מזויף. אולם מומחה המשטרה, רס"ב ישראל טלקר, הציג בפני בית המשפט שורה של ממצאים חותכים שהפריכו את גרסתו.

ממצאים מפלילים: שינויי הטבעה וזיוף מובהק

על פי חוות הדעת המקצועית שהוגשה לבית המשפט, נחשפו ברכב סימנים ברורים לזיוף שיטתי. מומחה המשטרה תיעד שינויי הטבעה במספר השלדה, זיוף מובהק של מספר המנוע, הסרת מדבקות יצרן והשחתת תוויות זיהוי מקוריות. ממצאים אלו העלו חשד כבד כי הרכב הוחדר לישראל ממקור לא ידוע, תוך עקיפת כל נהלי הבטיחות והרישוי הנדרשים.

בעוד המבקש ניסה להציג חוות דעת נגדית שתתמוך בגרסתו, השופט צברי דחה את טענותיו וקבע כי הן "רוויות סתירות". בהחלטה נוקבת נכתב כי מומחה המבקש התעלם מסימנים מחשידים ברורים שהיו גלויים לעין, וכי לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת לשינויים שבוצעו בסימני הזיהוי של הרכב.

צעד הכרחי במאבק בתופעה המתרחבת

בית המשפט הדגיש כי ההחלטה על השמדת הרכב היא צעד הכרחי במאבק בתופעה המתרחבת של הברחת רכבים מזויפים לישראל. השופט צברי ציין כי רכבים ממקור לא ידוע, שעברו שינויי זיהוי, מהווים סכנה ממשית למשתמשי הדרך, הן מבחינת תקינותם הבטיחותית והן מבחינת היעדר פיקוח על מקורם.

בסיום ההליך, הורה השופט על השמדת הרכב "על כל חלקיו" כדי למנוע את חזרתו לכביש, וכן חייב את המבקש בהוצאות משפט בסך 8,000 שקל. פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין חמורים בתחום הזיופים שניתנו בחודשים האחרונים, ומשדר מסר ברור לעוסקים בתחום.

תיעוד מהפעילות (צילום: דוברות המשטרה)

יצוין כי בשבועות האחרונים מתגברת הפעילות המשטרתית נגד תופעת הרכבים המזויפים. רק לפני מספר שבועות פשטו כוחות משטרה ומג"ב על משחטת רכב בכפר הפלסטיני דיר-שרף, שם נתפס רכב גנוב רגעים לפני פירוקו, יחד עם 16 כלי רכב מסוג 'משטובה' שהוכרזו כאסורים לשימוש.

פסק הדין בבאר שבע מהווה תקדים משמעותי בהתמודדות עם התופעה, ומבהיר כי בתי המשפט לא יהססו להורות על השמדת רכבים מזויפים, גם במחיר כלכלי כבד לבעליהם, כאשר מדובר בסכנה ציבורית ממשית.

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מי קונה רכב בסכום שקרוב ל-100.000 ₪ בלי לקחת לבדיקה? לי ניראה שבעל הרכב היה שותף בדרך זו או אחרת כ-העלמת עין שהרכב לא כשיר לנסיעה בכביש. כל בדיקה הייתה אומרת שהרכב מזוייף( ג נ ו ב)
פטיש ברזל

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