בית המשפט הורה להשמיד כליל טויוטה לנדקרוזר שזוהה כמזויף, לאחר שקבע כי מדובר בתופעה המסכנת את הציבור. הבעלים, שרכש את הרכב ב-80 אלף שקלים, ניסה להצילו אך נתקל בסירוב חד משמעי של השופט | פסק דין חד-משמעי (חוק ומשפט)
מחקר בינלאומי מקיף של 300 מיליון מבחני רישוי באירופה חושף נתונים על תוחלת החיים של רכב חשמלי לעומת רכב בנזין • שיפור דרמטי באמינות: ירידה שנתית של 12% בתקלות ברכבים חשמליים, לעומת 6.7% בבנזין ו-1.9% בדיזל • בקטגוריית הבעירה הפנימית: אאודי וסקודה מובילות באמינות (רכב)
במשרד התחבורה הודיעו על רפורמה, שלפיה, תוכלו לעשות טסט לרכב, בכל מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה | בדיון שנערך היום בנושא בועדת הכלכלה, גיבה היו"ר את משרד התחבורה ותקף את איגוד מכוני הרישוי (חדשות תחבורה)