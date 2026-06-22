פצצה מתקתקת בכבישים: נלכדה רשת שזייפה טסטים לאלפי רכבים

מבצע משטרתי נרחב התבצע הבוקר (שני) באשדוד, כאשר כוחות משטרה גדולים פשטו על מכון רישוי בעיר ועל בתי חשודים, בעקבות חקירה סמויה שחשפה רשת שוחד משומנת. על פי החשד, בעלי ומפעילי המכון אפשרו לכלי רכב פגומים ומסוכנים – שאינם עומדים בדרישות הבטיחות המינימליות – לעבור את מבחן הרישוי השנתי, תוך קבלת כספי שוחד.

הפשיטה, שהתבצעה בשיתוף פעולה חריג בהיקפו של בלשי הימ"ר באגף התנועה, לוחמי מג"ב, היחידה האווירית ומפקחי משרד התחבורה, מגיעה לאחר חודשים ארוכים של חקירה סמויה. במהלכה נאספו ראיות המצביעות על מנגנון עברייני שפעל בשיטתיות, כאשר מפעילי המכון ניצלו את מעמדם כדי להעביר רכבים מסוכנים ב"טסט", תוך שהם משלשלים לכיסם כספי שוחד.

12 חשודים נעצרו – עבירות חמורות

נגד 12 החשודים, תושבי גזרת לכיש, גובשה תשתית ראייתית לעבירות חמורות ביותר. רשימת העבירות כוללת מתן וקבלת שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, הלבנת הון, וסעיף דרמטי במיוחד – סיכון חיי אדם בדרכים. באגף התנועה מבהירים כי מדובר ב"פצצות מתקתקות" שנעו על הכביש באישור המכון, תוך זלזול מוחלט בחיי אדם.

על פי החשד, הרכבים שעברו את מבחן הרישוי במכון סבלו מליקויי בטיחות חמורים שהיו אמורים למנוע מהם לקבל אישור. המנגנון העברייני אפשר לבעלי רכבים לקבל אישור רישוי תקף, למרות שכלי הרכב שלהם לא עמדו בתקני הבטיחות הנדרשים על פי חוק.

"נפעיל את מיטב האמצעים" – המשטרה מזהירה

המסר מהמשטרה הבוקר הוא חד וברור: החקירה רחוקה מלהסתיים. "נפעיל את מיטב האמצעים נגד כלי רכב פגומים המהווים סיכון ממשי לציבור", מסרו באגף התנועה. גורמים במשטרה מוסיפים כי גלי מעצרים נוספים צפויים בקרוב, כאשר על הכוונת נמצאים עשרות בעלי רכבים שרכשו את ה"אישורים" המזויפים והעלו לכביש רכבים לא תקינים.