בעוד ענף הרכב החשמלי והאוטונומי מחפש את "הדבר הבא", נראה כי נרקמת אחת השותפויות המבטיחות והמשמעותיות ביותר של העשור. חברת אובר, ענקית שיתוף הנסיעות, חברת ריביאן, יצרנית רכבי הפנאי החשמליים, ומעצמת השבבים אנבידיה, הכריזו על שיתוף פעולה אסטרטגי לפיתוח מונית אוטונומית (Robotaxi) שתבוסס על פלטפורמת ה-R2 החדשה של ריביאן.

היעד השאפתני שהוצב: השקת צי ראשון של רכבים ללא נהג המיועדים לשירותי הסעה עד שנת 2027.

ה-R2 של ריביאן: הבסיס המושלם

במרכז הפרויקט עומד ה-Rivian R2, רכב ה-SUV הקומפקטי והזול יותר של החברה, שצפוי לצאת לשוק הפרטי ב-2026. בניגוד לרכבים אחרים שהוסבו לאוטונומיים, ה-R2 נחשב לבחירה אידיאלית בזכות הארכיטקטורה החשמלית המתקדמת שלו, המאפשרת שילוב קל של חיישנים ומערכות מחשוב כבדות.

עבור ריביאן, מדובר בהזדמנות להרחיב את המודל העסקי שלה מעבר למכירת רכבים לפרטיים, ולהפוך לשחקנית מפתח בשוק ה-Fleet (ציי רכב) העולמי.

המוח של אנבידיה והרשת של אובר

כדי להפוך את ה-R2 לאוטונומי לחלוטין, אנבידיה נכנסת לתמונה עם פלטפורמת ה-Drive Thor. מדובר ב"מוח" מרכזי המבוסס על בינה מלאכותית, המסוגל לעבד כמויות אדירות של נתונים מחיישני הלידאר, המכ"ם והמצלמות בזמן אמת. השבב של אנבידיה הוא המנוע שיאפשר לרכב לקבל החלטות בשבריר שנייה בסביבה עירונית מורכבת.

אובר, מצידה, מביאה את הנכס הגדול ביותר שלה: המשתמשים. לאחר שנטשה לפני מספר שנים את הניסיונות לפתח טכנולוגיית נהיגה אוטונומית בעצמה (פרויקט שעלה לה מיליארדים), אובר אימצה אסטרטגיה חדשה - להיות הפלטפורמה שמחברת בין יצרני הרכב האוטונומי לבין הנוסעים.

שינוי כיוון בשוק

המהלך הזה מציב תחרות ישירה ל"טסלה" של אילון מאסק, שהבטיחה להשיק "סייבר-קאב" (Cybercab) משלה, וכן ל-Waymo של גוגל, שכבר מפעילה שירותי רובוטקסי במספר ערים בארה"ב.

מומחים בענף מציינים כי השילוב בין היכולת ההנדסית של ריביאן, העליונות הטכנולוגית של אנווידיה והפריסה הגלובלית של אובר יוצר "משולש כוח" שעשוי להפוך לסטנדרט החדש של התעשייה.

המכשולים שבדרך

למרות האופטימיות, הדרך ל-2027 עדיין רצופה אתגרים. מלבד הצורך להוכיח שהטכנולוגיה בטוחה לחלוטין, השותפות תצטרך להתמודד עם רגולציה מחמירה במדינות רבות ועם שאלות של אחריות משפטית במקרה של תאונות.

עם זאת, ההכרזה מסמנת שלב חדש באבולוציה של התחבורה: היום שבו נזמין מונית דרך האפליקציה, ורכב חשמלי מעוצב של ריביאן יעצור לידנו ללא נהג מאחורי ההגה, קרוב מתמיד.