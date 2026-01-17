גוגל בהבהרה: האם תשלב פרסומות ב-Gemini?

גוגל הבהירה השבוע כי אין לה כוונה להכניס פרסומות לאפליקציית Gemini, גם בעתיד הנראה לעין. דן טיילור, סגן נשיא לענייני פרסום גלובלי בחברה, ציין בראיון ל־Business Insider כי ג׳מיני מיועדת להיות עוזרת חכמה - לא פלטפורמת מסחר. דבריו הגיעו ימים ספורים לאחר ש־OpenAI הודיעה על תחילת ניסוי בפרסומות שישולבו בתחתית תגובות ChatGPT למשתמשים בארצות הברית, לצד השקת מנוי חדש וזול בשם ChatGPT Go, שיציג אף הוא פרסומות.

סיפור על שתי אסטרטגיות

"טבעו של חיפוש הוא לגלות, וג׳מיני היא כאן כדי לעזור ליצור", אמר טיילור. לדבריו, מנוע החיפוש של גוגל נועד לחשוף אנשים למידע חדש - כולל מוצרים ושירותים מסחריים - בעוד שג׳מיני אינה נועדה לקידום מכירות אלא לביצוע, ניתוח ויצירה.

במקום להטמיע פרסומות בעוזרת הדיגיטלית, גוגל משקיעה את מאמצי המסחור שלה בשירותי החיפוש המונעי בינה. החברה כבר בוחנת מודלים פרסומיים חדשים ב־AI Overviews, שמשרתת מעל שני מיליארד משתמשים בחודש, וב־AI Mode, שהגיע ל־75 מיליון משתמשים יומיים. בין היתר נבחנת גם חבילת פרסום חדשה בשם Direct Offers, המציעה הנחות מותאמות אישית לקונים סמוך לרגע הרכישה.

OpenAI, מנגד, נוקטת בגישה הפוכה: הכנסת פרסומות לחלק מהשירותים שלה במטרה להגדיל הכנסות, במקביל לשכבות מנויים חדשות בתשלום שיישארו חופשיות מפרסום.

חסרון החלוץ

אנליסט הטכנולוגיה בן תומפסון, מייסד Stratechery, טען כי OpenAI למעשה איחרה את הרכבת. "אם היו משיקים פרסומות כבר ב־2023, הן אולי היו גרועות - אבל עד היום היו הופכות לטובות," אמר. "עכשיו הם מאחרים, וההשקה תרגיש גולמית. המשתמשים יגידו ‘זה גרוע, אני עובר לג׳מיני’."

גוגל יכולה להרשות לעצמה סבלנות - ההכנסות מהפרסום בחיפוש מספקות לה חמצן פיננסי רחב. לעומתה, OpenAI נמצאת במאבק קיומי יקר: לפי דיווח ב־The Information, החברה הפסידה ב־2024 כ־5 מיליארד דולר, וצפויה להגיע להפסדים של עד 17 מיליארד ב־2026, על אף הכנסות של 13 מיליארד אשתקד.

אמון המשתמשים במרכז

מנהלת תחום האפליקציות ב־OpenAI, פידג'י סימו, ניסתה להרגיע את ציבור המשתמשים: "אנשים משתמשים ב־ChatGPT למשימות אישיות ורגישות. חייבת להיות להם ודאות שהתשובות מבוססות על תועלת אמיתית - לא על אינטרסים פרסומיים."

בגוגל, לעומת זאת, מהמרים שההימנעות ממסחור ישיר תחזק את אמון המשתמשים ותבודד את ג׳מיני מהתדמית המסחרית של ChatGPT. הנתונים לצידם: נכון לאוקטובר 2025, ג׳מיני הגיעה ל־650 מיליון משתמשים חודשיים - עלייה של 44% תוך שלושה חודשים.

טיילור הוסיף כי למעלה מ־80% מהמפרסמים בגוגל כבר משתמשים בכלים מבוססי בינה מלאכותית במנוע החיפוש, מה שמאפשר לחברה “להרוויח מהמהפכה הבינה־מלאכותית - בלי לזהם את חוויית המשתמש בעוזרת האישית שלנו.”