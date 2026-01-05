החוק המוזר שנחקק בבריטניה: את זה לא תראו בפרסומות לפני 21:00

חוק חדש האוסר על פרסום מוצרי מזון עתירי שומן, סוכר ומלח נכנס היום (שני) לתוקפו בבריטניה, כחלק ממאמץ ממשלתי רחב למיגור תופעת השמנת הילדים.

על פי התקנות החדשות, שנאכפות על ידי הרשות לתקני פרסום, נאסר לחלוטין שידור פרסומות למזון המוגדר כ"מזון זבל" - ג'אנק פוד - בטלוויזיה לפני השעה 21:00, וחל איסור גורף על פרסומם ברשת האינטרנט.

ההיגיון מאחורי השעה 21:00 הוא שבשעה זו, הילדים (אמורים להיות) כבר ישנים במיטותיהם ולא צופים בטלוויזיה.

למרות כניסת המגבלות לתוקף, פעילי בריאות מביעים חשש מפני פרצות המאפשרות לחברות המזון להמשיך ולהיחשף לקהל הצעיר.

החקיקה מאפשרת לחברות ענק להמשיך ב"פרסום מותג", כל עוד לא מוצג בפרסומת מוצר ספציפי הניתן לזיהוי. משמעות הדבר היא שחברות ממתקים או רשתות מזון מהיר יכולות לשדר פרסומות בשעות הצפייה של ילדים, בתנאי שהן מקדמות את שם המותג בלבד.

"החקיקה מתירה לחברות לעבור מפרסום מוצר לפרסום מותג, מה שצפוי להחליש משמעותית את השפעת הכללים החדשים", אמרה אנה טיילור, מנכ"לית "קרן המזון", לגארדיאן. לדבריה, "איננו יכולים לעצור כאן, עלינו להישאר ממוקדים במטרה: איסור על כל צורות הפרסום של מזון זבל לילדים".

בתגובה, חברות המזון העתיקו חלק ניכר מתקציבי הפרסום לשלטי חוצות, עליהם חלות מגבלות פחותות. הוצאות הפרסום בשלטי חוצות עלו בשיעור של 28% בשלוש השנים האחרונות, כאשר רשת מקדונלד'ס מובילה במגמת הגידול בפרסום זה. כיום, האיסור על הצבת שלטי חוצות למזון לא בריא חל רק בקרבת מוסדות לימוד ומרכזי פנאי.

רשימת המוצרים שנאסרו לפרסום כוללת 13 קטגוריות שונות, ובהן גם פריטים הנתפסים בציבור כבריאים, כגון כריכים מכל סוג, בייגלה ומוצרים הנמכרים במדפי דגני הבוקר, לרבות גרנולה ושיבולת שועל. כמו כן, נאסר פרסום של מוצרי פיצה, צ'יפס וחטיפים מסוימים, גם אם עברו שינוי ברכיביהם כדי להפחית את אחוז השומן והסוכר שבהם.

תעשיית הפרסום הבריטית החלה ליישם את המגבלות באופן וולונטרי כבר בחודש אוקטובר האחרון. כתוצאה מכך, קמפייני הפרסום בתקופת סוף השנה התאפיינו לראשונה בהצגת פירות וירקות במקום קינוחים וממתקים מסורתיים. טיילור ציינה כי מדובר בשינוי משמעותי: "היום מסמן אבן דרך גדולה ומובילה בעולם במסע להגנה על ילדים מפני החשיפה למתקפת פרסומי מזון הזבל המזיקה כיום לבריאותם".

המהלך הנוכחי מגיע לאחר עיכובים ממושכים. התוכנית להטלת מגבלות על פרסום מזון לא בריא הוכרזה כבר בשנת 2020 תחת ממשלתו של בוריס ג'ונסון, אולם יישומה נדחה מאז שנת 2023 בעקבות איומים בתביעות משפטיות מצד תעשיית המזון ולחצים כלכליים.