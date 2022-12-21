חוק חדש שנחקק בבריטניה מגביל את המפרסמים - אבל רק עד השעה 9 בערב, אז הילדים אמורים להיות כבר ישנים | המטרה: לדאוג לבריאות של נתיני הממלכה | מעתה, הבריטים לא יוכלו לראות אחרי שעה זו מאכלים המזיקים לגופם (חדשות, בעולם)
צעיר בן 32 מקולורדו דוגל בשיטה שטוענת כי על מנת להרזות לא משנה מה אתה אוכל, אלא כמה אתה אוכל. כדי להוכיח זאת הוא פתח ערוץ יוטיוב בו הוא מתעד את עצמו אוכל גלידה וג'אנק פוד ללא הפסקה ותאמינו או לא, יורד במשקל (כושר ובריאות)
מינהל המזון והתרופות האמריקני ה-FDA, יצא אמש בהודעה דרמטית, וקבע כי החל מעוד 3 שנים ייאסר על הכנסת שומן טראנס למוצרי המזון • שומן טראנס מצוי בעיקר במוצרי הג'אנק פוד, כמו הפיצות ומיני המאפים השומניים • במשרד הבריאות אומרים כי ישקלו ליישם את הההוראה גם בישראל (בריאות)