כיכר השבת
שואב רעל כל היום

"אני לא יודע איך הוא חי": שר הבריאות חשף את הרגלי האכילה "הפרועים" של טראמפ

רגע של כנות יוצאת דופן: שר הבריאות של ארה"ב, רוברט פ. קנדי ג'וניור, חושף בפודקאסט את הרגלי התזונה הפרועים של הנשיא טראמפ | שר הבריאות: "כשאתה נוסע איתו, אתה רואה, הוא פשוט שואב רעל כל היום" (חדשות בעולם)

שר הבריאות של ארה"ב, רוברט פ. קנדי ג'וניור, בראיון (צילום: מסך)

מול המצלמות והמיקרופון, שר הבריאות של ארה"ב, רוברט פ. קנדי ג'וניור, סיפק הצצה מעוררת השתאות לאורח החיים של נשיא ארצות הברית.

בראיון שהעניק לאחרונה בפודקאסט של קייטי מילר, תיאר קנדי את הרגלי התזונה של כ"פרועים לחלוטין, ואף הצהיר כי הוא מתקשה להבין כיצד הנשיא עדיין עומד על רגליו.

לדברי שר הבריאות, תפריטו של הנשיא בן ה-79 מורכב כמעט אך ורק ממקדונלד'ס, ממתקים ודיאט קולה. "הוא שותה דיאט קולה בכל עת", סיפר קנדי בראיון, "כשאתה נוסע איתו, אתה מקבל את התחושה שהוא פשוט שואב לתוך עצמו רעל כל היום".

קנדי הסביר כי טראמפ מעדיף לאכול ברשתות מזון מהיר גדולות בזמן נסיעות מכיוון שהוא "סומך עליהן" ורוצה להימנע ממחלות בדרכים. למרות התזונה השנויה במחלוקת, קנדי ציין בבדיחות כי לנשיא יש "חוסן של הא-ל", והוסיף כי הוא האדם האנרגטי ביותר שפגש אי פעם.

עם זאת, לא הכל ורוד בחדר הסגלגל. לצד השבחים על האנרגיה המתפרצת, מקורות אחרים מצביעים על סימנים מדאיגים. דיווחים חושפים כי הנשיא נצפה עם חבורות על ידיו, אותן הוא מנסה להסתיר באמצעות איפור או תחבושות.

בנוסף, טראמפ הודה בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" כי הוא משתמש בגרבי לחץ כדי לטפל בנפיחות בקרסוליים הנגרמת מאי-ספיקה ורידית כרונית.

בעוד שר הבריאות מתפעל מחסנו של הנשיא, ישנם מבקרים ומומחים המביעים חשש כי מצבו הבריאותי והקוגניטיבי האמיתי מוסתר מהציבור. ד"ר ג'ון גרטנר ציין כי העובדה שטראמפ התגאה בכך שעבר מבחנים קוגניטיביים שלוש פעמים עשויה להעיד לא על הצלחה, אלא על ניטור של דמנציה.

כך או כך, דונלד טראמפ ממשיך לאתגר את חוקי הביולוגיה והתזונה המקובלים, כשהוא חוגג את אהבתו למזון מהיר ומתגאה בכך ש"טראמפ פורס 1" מגיש כמעט תמיד רק מקדונלד'ס.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר