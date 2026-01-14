מול המצלמות והמיקרופון, שר הבריאות של ארה"ב, רוברט פ. קנדי ג'וניור, סיפק הצצה מעוררת השתאות לאורח החיים של נשיא ארצות הברית.

בראיון שהעניק לאחרונה בפודקאסט של קייטי מילר, תיאר קנדי את הרגלי התזונה של טראמפ כ"פרועים לחלוטין, ואף הצהיר כי הוא מתקשה להבין כיצד הנשיא עדיין עומד על רגליו.

לדברי שר הבריאות, תפריטו של הנשיא בן ה-79 מורכב כמעט אך ורק ממקדונלד'ס, ממתקים ודיאט קולה. "הוא שותה דיאט קולה בכל עת", סיפר קנדי בראיון, "כשאתה נוסע איתו, אתה מקבל את התחושה שהוא פשוט שואב לתוך עצמו רעל כל היום".

קנדי הסביר כי טראמפ מעדיף לאכול ברשתות מזון מהיר גדולות בזמן נסיעות מכיוון שהוא "סומך עליהן" ורוצה להימנע ממחלות בדרכים. למרות התזונה השנויה במחלוקת, קנדי ציין בבדיחות כי לנשיא יש "חוסן של הא-ל", והוסיף כי הוא האדם האנרגטי ביותר שפגש אי פעם.

עם זאת, לא הכל ורוד בחדר הסגלגל. לצד השבחים על האנרגיה המתפרצת, מקורות אחרים מצביעים על סימנים מדאיגים. דיווחים חושפים כי הנשיא נצפה עם חבורות על ידיו, אותן הוא מנסה להסתיר באמצעות איפור או תחבושות.

בנוסף, טראמפ הודה בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" כי הוא משתמש בגרבי לחץ כדי לטפל בנפיחות בקרסוליים הנגרמת מאי-ספיקה ורידית כרונית.

בעוד שר הבריאות מתפעל מחסנו של הנשיא, ישנם מבקרים ומומחים המביעים חשש כי מצבו הבריאותי והקוגניטיבי האמיתי מוסתר מהציבור. ד"ר ג'ון גרטנר ציין כי העובדה שטראמפ התגאה בכך שעבר מבחנים קוגניטיביים שלוש פעמים עשויה להעיד לא על הצלחה, אלא על ניטור של דמנציה.

כך או כך, דונלד טראמפ ממשיך לאתגר את חוקי הביולוגיה והתזונה המקובלים, כשהוא חוגג את אהבתו למזון מהיר ומתגאה בכך ש"טראמפ פורס 1" מגיש כמעט תמיד רק מקדונלד'ס.