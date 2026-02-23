כיכר השבת
תיבת הפנדורה נפתחה

מבית הלורדים אל מאחורי הסורגים: הלורד מנדלסון נעצר בבריטניה בעקבות תיקי אפשטיין

הלורד פיטר מנדלסון נעצר היום בבריטניה בעקבות החשיפות האחרונות הקושרות את שמו בתיקי אפשטיין | רק לאחרונה נאלץ הלורד להגיש את התפטרותו מבית הלורדים והודח ממפלגת הלייבור (בעולם)

הלורד פיטר מנדלסון (צילום: בית הלורדים)

משטרת המטרופולין בלונדון עצרה היום (ראשון) את הלורד פיטר מנדלסון בחשד לעבירה של הפרת אמונים בתפקיד ציבורי. המעצר מגיע לאחר חקירה פלילית ממושכת שבחנה את טיב יחסיו של השר לשעבר עם ג'פרי אפשטיין, ובמרכזה החשד כי מנדלסון ניצל את מעמדו הפוליטי כדי לסייע לאיש העסקים המנוח.

​על פי פרטי החקירה, מנדלסון חשוד כי בשנים 2009 ו-2010, עת כיהן כשר העסקים בממשלת בריטניה, העביר לאפשטיין מידע ממשלתי חסוי ורגיש הנוגע לאופן התמודדות המדינה עם המשבר הכלכלי העולמי.

ראש הממשלה לשעבר, גורדון בראון, התייחס לחשדות אלו וציין כי "חשיפת מידע ממשלתי חסוי ורגיש לשוק היא מעשה בלתי נסלח ובלתי פטריוטי בתקופה שבה הממשלה והמדינה כולה היו נתונות במשבר".

​המעצר בוצע בעקבות חשיפת מסמכים חדשים של משרד המשפטים בארצות הברית, המצביעים על כך שמנדלסון קיבל כספים מאפשטיין, כולל העברה בודדת בסך 75,000 דולרים.

גילויים אלו הובילו לטלטלה פוליטית עזה בבריטניה, שבמהלכה נאלץ מנדלסון להתפטר מחברותו במפלגת הלייבור ולוותר על מושבו בבית הלורדים.

​במכתב ההתפטרות שהגיש לאחרונה, כתב מנדלסון: "קושרתי השבוע פעם נוספת לסערה סביב ג'פרי אפשטיין, ואני מרגיש חרטה וצער על כך".

הוא הוסיף כי הוא מתפטר כדי למנוע מבוכה נוספת ממפלגתו. זאת לאחר שכבר הודח מתפקידו כשגריר בריטניה בוושינגטון על ידי ראש הממשלה הנוכחי, קיר סטארמר, שקבע כי "העומק וההיקף של מערכת היחסים של פיטר מנדלסון עם ג'פרי אפשטיין שונים מהותית ממה שהיה ידוע בעת מינויו".

​במסגרת החקירה, פשטו שוטרים על שני נכסים המקושרים למנדלסון באזורי וילטשייר וקמדן. הליכים אלו הם חלק ממאמץ רחב של רשויות האכיפה בבריטניה ובארצות הברית לבחון את רשת הקשרים שטווה אפשטיין עם דמויות מפתח בשלטון ובכלכלה העולמית.

