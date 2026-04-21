יותר מהיר מברק: המערכת שהופכת סייף למחזה עתידני מרהיב

באירוע של ליגת הסייף העולמית שיתקיים בהמשך השבוע באודיטוריום השרין שבלוס אנג'לס, תוצג לראשונה בתחרות חיה בארצות הברית מערכת ה"סייף מומחש". המערכת, שפותחה על ידי החברות ריזומטיקס ודנצו לאב טוקיו, עוקבת אחרי קצה החרב של הסייפים בזמן אמת והופכת כל תנועה למסלולים זוהרים ודינמיים על המסך.

מדובר בפתרון טכנולוגי מבריק לספורט שזז מהר יותר ממה שהעין האנושית מסוגלת לתפוס. המערכת הייחודית אינה זקוקה לחיישנים או סמנים פיזיים על הספורטאים. איך זה עובד? המערכת פועלת באמצעות שילוב של מצלמות מהירות הפזורות סביב הזירה, יחד עם אלגוריתמים של AI ומעקב תנועה מדויק. המצלמות לוכדות את תנועות הסיף בקצב גבוה במיוחד, והמערכת מזהה בזמן אמת את קצה החרב הנקודה הקריטית בכל התקפה. לאחר מכן היא מחברת את הנתונים למסלול תנועה רציף, מחשבת מהירות וכיוון, ומייצרת שכבה גרפית שמוצגת על גבי השידור החי. בתוך השכבה הזו משולבים גם צבעים שונים שמסמנים סוגי תנועה: למשל ירוק לתנועה יציבה או נשלטת, ואדום למהלכי תקיפה חדים או שינויי כיוון מהיר. כך מתקבלת תצוגת AR שמבליטה את מהלך הקרב בצורה ברורה, כמעט בזמן אמת וללא השהיה מורגשת.

המהנדסים היפנים שחשפו את "מערכת ההדמיה של קצה החרב" עבור אליפויות העולם בסייף, יצרו כלי שהופך את הענף למרהיב לחלוטין.

השינוי הזה משמעותי במיוחד עבור הצופים: מעבר ליופי הוויזואלי, הטכנולוגיה מאפשרת לקהל לראות מה באמת קורה על משטח הקרב. היא הופכת את הסייף לספורט שהרבה יותר קל לצפות בו ולהבין את האסטרטגיה המסתתרת מאחורי כל מהלך מהיר כברק.