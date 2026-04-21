כיכר השבת
מהירות האור

יותר מהיר מברק: המערכת שהופכת סייף למחזה עתידני מרהיב

מערכת יפנית חדשנית המכונה "סייף מומחש" מגיעה לראשונה להופעה חיה בארצות הברית, והיא הופכת כל תנועת חרב מהירה למסלול אור זוהר ומרהיב (חדשות בעולם)

באירוע של ליגת הסייף העולמית שיתקיים בהמשך השבוע באודיטוריום השרין שבלוס אנג'לס, תוצג לראשונה בתחרות חיה בארצות הברית מערכת ה"סייף מומחש". המערכת, שפותחה על ידי החברות ריזומטיקס ודנצו לאב טוקיו, עוקבת אחרי קצה החרב של הסייפים בזמן אמת והופכת כל תנועה למסלולים זוהרים ודינמיים על המסך.

מדובר בפתרון טכנולוגי מבריק לספורט שזז מהר יותר ממה שהעין האנושית מסוגלת לתפוס. המערכת הייחודית אינה זקוקה לחיישנים או סמנים פיזיים על הספורטאים.

איך זה עובד?

המערכת פועלת באמצעות שילוב של מצלמות מהירות הפזורות סביב הזירה, יחד עם אלגוריתמים של AI ומעקב תנועה מדויק.

המצלמות לוכדות את תנועות הסיף בקצב גבוה במיוחד, והמערכת מזהה בזמן אמת את קצה החרב הנקודה הקריטית בכל התקפה. לאחר מכן היא מחברת את הנתונים למסלול תנועה רציף, מחשבת מהירות וכיוון, ומייצרת שכבה גרפית שמוצגת על גבי השידור החי.

בתוך השכבה הזו משולבים גם צבעים שונים שמסמנים סוגי תנועה: למשל ירוק לתנועה יציבה או נשלטת, ואדום למהלכי תקיפה חדים או שינויי כיוון מהיר. כך מתקבלת תצוגת AR שמבליטה את מהלך הקרב בצורה ברורה, כמעט בזמן אמת וללא השהיה מורגשת.

המהנדסים היפנים שחשפו את "מערכת ההדמיה של קצה החרב" עבור אליפויות העולם בסייף, יצרו כלי שהופך את הענף למרהיב לחלוטין.

השינוי הזה משמעותי במיוחד עבור הצופים: מעבר ליופי הוויזואלי, הטכנולוגיה מאפשרת לקהל לראות מה באמת קורה על משטח הקרב. היא הופכת את הסייף לספורט שהרבה יותר קל לצפות בו ולהבין את האסטרטגיה המסתתרת מאחורי כל מהלך מהיר כברק.

תחרותיפןטכנולוגיהרץ ברשתאולימפיאדהחרבות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר