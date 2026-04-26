חברת הבינה המלאכותית אנטרופיק (Anthropic) - בעלת המודל המוכר קלוד - הגיעה לשווי מוערך של כטריליון דולר במסחר בשוק המשני - נתון שמציב אותה, לפחות לפי מדדים אלו, כחברת ה-AI הפרטית היקרה בעולם, מעל OpenAI. מדובר בעלייה חדה ומהירה במיוחד, שממחישה את התיאבון העצום של משקיעים לחשיפה לחברות המובילות את מהפכת הבינה המלאכותית.

הזינוק בשווי מתרחש בעיקר בזירות מסחר משניות כמו Forge, Caplight ו-Hiive, שם נסחרות מניות של חברות פרטיות בין משקיעים. לפי נתונים עדכניים, הביקוש למניות אנטרופיק הגיע להיקפים של יותר מ-1.6 מיליארד דולר, כאשר מחזיקי מניות מדווחים על פניות יומיות מצד רוכשים פוטנציאליים. מנגד, היצע המניות נמוך מאוד - שילוב שיוצר לחץ כלפי מעלה על המחיר.

במקביל, OpenAI מציגה תמונה שונה בשווקים הללו. למרות שוויה הרשמי הגבוה - כ-852 מיליארד דולר בסבב הגיוס האחרון במרץ 2026 - הביקוש למניותיה בשוק המשני נחלש. לפי דיווחים, חלק מהמשקיעים מתקשים למכור אחזקות, בעוד אחרים אף מנסים להיפטר מהחזקות בהיקף של מאות מיליוני דולרים. נראה כי המשקיעים מתמחרים פחות את הנתונים ההיסטוריים ויותר את קצב הצמיחה העתידי.

ואכן, בכל הנוגע לצמיחה - אנטרופיק מציגה נתונים חריגים במיוחד. החברה הגדילה את קצב ההכנסות השנתי שלה מכמיליארד דולר בתחילת 2025 לכ-30 מיליארד דולר בתוך מעט יותר משנה. אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים הוא מוצר הקוד שלה, Claude Code, שהגיע לבדו לקצב הכנסות של יותר מ-2.5 מיליארד דולר בתחילת 2026. בנוסף, מספר הלקוחות הארגוניים שמוציאים מעל מיליון דולר בשנה הוכפל בתוך חודשים ספורים בלבד.

המרוץ בין שתי החברות צפוי לעבור בקרוב לזירה הציבורית. אנטרופיק כבר מנהלת שיחות ראשוניות עם בנקי השקעות מובילים לקראת הנפקה אפשרית באוקטובר 2026, עם יעד גיוס שעשוי לעבור את רף ה-60 מיליארד דולר. OpenAI, מצידה, מתכננת גם היא הנפקה בהמשך השנה.

השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא עד כמה ההתלהבות בשוק המשני תשפיע על תמחור ההנפקות בפועל. אך בשלב זה, לפחות לפי המשקיעים הפרטיים - אנטרופיק היא המובילה הברורה במרוץ.