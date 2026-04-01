נזק של 255 מיליארד דולר: מלחמת איראן פוגעת בעשירי העולם 

מאז פתיחת השנה איבדו ששת המיליארדרים הגדולים בעולם יותר מ־255 מיליארד דולר משווי הונם המצטבר, כך לפי מדד המיליארדרים של בלומברג. הצניחה הגיעה לשיאה לאחר מתקפת ארה״ב וישראל על איראן ב־28 בפברואר, שהביאה לטלטלה חריפה בשווקים הפיננסיים ולבריחה מאחזקות מסוכנות.

לארי אליסון, מייסד אורקל, רשם את הנפילה הגדולה ביותר - 59.6 מיליארד דולר - ונותר עם הון של כ־188 מיליארד בלבד, הרחק משיאו מלפני חצי שנה, אז עמד בראש טבלת עשירי העולם. מניות מטא איבדו כ־18% מתחילת השנה, וכתוצאה מכך הונו של מארק צוקרברג התכווץ ב־46.3 מיליארד דולר. ג׳ף בזוס, מייסד אמזון, רשם ירידה של 11% במניית החברה - שהפחיתה מהונו יותר מ־30 מיליארד דולר.

מכה רוחבית בשווקים

הפסדי הענק הללו הם תולדה של ירידות חדות בכל המדדים המרכזיים. לפי נתונים מהאתר Investing.com, מאז פרוץ המלחמה נמחקו משוקי ההון העולמיים כ־12 טריליון דולר (!) בשווי שוק. מדד S&P 500 איבד כ־7% משיאו בינואר, מדד דאו ג׳ונס נפל ב־10% ונכנס רשמית ל״תיקון״, והנאסד״ק אף הוא רשם ירידות דומות.

גם תחום היוקרה ספג מכה קשה. מניות LVMH והרמס איבדו יחד כ־100 מיליארד דולר משוויין, על רקע הערכות כי המכירות בשוקי המפרץ - שעד לא מכבר נחשבו למנוע הצמיחה המרכזי של הסקטור - עלולות להיחתך בחצי. יו״ר LVMH, ברנאר ארנו, איבד כ־42 מיליארד דולר מהונו מתחילת השנה.

לא כולם מפסידים

מנגד, אילון מאסק דווקא הצליח להגדיל את הונו בכ־44 מיליארד דולר חרף ירידה של 11% במניית טסלה, בין היתר בזכות זינוק בשווי של SpaceX וחברת הבינה המלאכותית xAI. גם משפחת וולטון - יורשי וולמארט - נהנתה מהתחזקות מניית הקמעונאית בכ־12%, שהוסיפה לכל אחד מהם כ־12 מיליארד דולר להון האישי.

כלכלנים מזהירים: "הנזק הולך ומתרחב"

"כרגע הנזק ניתן לשליטה, אבל הוא הולך ומתרחב", הזהיר הכלכלן מארק זנדי. לדבריו, "אם הלחימה תימשך עוד חודש, הסיכון למיתון גובר משמעותית". דן אלאמריו, אסטרטג גאופוליטי בבית ההשקעות Alpine Macro, ציין כי "אין קצה נראה לעין" וכי "מיצרי הורמוז בפועל סגורים לתנועת נפט". תרחיש של עימות מתמשך עשוי, לדבריו, להקפיץ את מחיר הנפט ל־130 דולר לחבית ולדחוף את גוש האירו למיתון.