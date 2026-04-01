שוקי ההון העולמיים נכנעים ללחץ הגאופוליטי: מתקפת ארה״ב וישראל על איראן גוררת קריסה חדה במניות הטכנולוגיה והיוקרה, ומוחקת מאות מיליארדים מהונם של אילי ההון הגדולים | הכלכלנים מזהירים: אם העימות יימשך, הכלכלה העולמית עלולה להדרדר למיתון (כלכלה)
קבוצה היסטורית של חמישה אנשים, ובראשם אלון מאסק, צפויה להצטרף למועדון הטריליונרים תוך פחות מעשור | דו"ח אוקספם מתריע: הפער בין העשירים לעניים מתרחב במהירות שיא | בזמן שהונם של המיליארדרים זינק ב-2.1 טריליון דולר בשנה האחרונה, מספר העניים בעולם נשאר ללא שינוי | ומה הקשר לממשל טראמפ החדש? (בעולם)