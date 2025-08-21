איך בעולם ללא כסף המסחר והכלכלה בכלל יכולים לפרוח?

מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת חיפה חושף כי בארץ ישראל, שנים לפני המצאת המטבעות הראשונים, שימש הכסף כאמצעי תשלום מרכזי. למעשה, השימוש בו החל כבר לפני כ-3,600 שנים ונמשך כ-1,500 שנה, תוך מילוי תפקיד כלכלי שהשתנה והתפתח עם הזמן.

ד"ר צילה אשל, מבית הספר לארכאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, מציינת כי הממצאים מצביעים על קיומה של מערכת כלכלית מבוססת, שכללה תקופות של שינוי, התאמה ואף זיופים, עוד לפני הופעת המטבעות. בעוד שבמזרח הקדום החל השימוש בכסף כאמצעי תשלום כבר באלף השלישי לפני הספירה, בעיקר במסופוטמיה, אנטוליה וסוריה, בארץ ישראל, שאינה עשירה במקורות טבעיים של כסף, התגלו מטמונים מרתקים.

המחקר הנוכחי ניתח בקפדנות מטמוני כסף מתקופות קדומות, תוך בחינת מועד הטמנתם, סוג המבנה בו נמצאו והקשרם החברתי והכלכלי. באמצעות ניתוחים כימיים מדויקים לכ-230 פריטים מ-19 מטמונים, הצליחו החוקרים לזהות את הרכב המתכת, תוספות כמו נחושת וארסן, ולעקוב אחר שינויים בטוהר הכסף לאורך התקופות.

תוצאות המחקר מגלות כי כבר במאה ה-17 לפני הספירה החל בארץ ישראל שימוש בכסף כאמצעי תשלום, והמטמונים הקדומים ביותר שהעידו על כך נמצאו בשילה ובגזר.

בתקופה מאוחרת יותר ניכר מעבר זמני לזהב, אך החל מהמאה ה-13 לפני הספירה שב הכסף להיות אמצעי התשלום העיקרי. מעניין לראות כי בעוד שבתקופות הקדומות נטמן הכסף בעיקר במבני ציבור, בתקופת הברזל החלו להופיע מטמונים גם בבתים פרטיים, עדות לחדירתו של אמצעי התשלום הזה לחיי היום-יום.

רבים מהפריטים שנמצאו במטמונים היו שבורים או חתוכים, מה שמעיד בבירור שלא שימשו כתכשיטים אלא כאמצעי תשלום בפועל, שנשקלו לצורך עסקאות.

עוד עולה מן המחקר כי בתקופות הקדומות היה הכסף טהור יחסית, אך החל מהמאה ה-12 ועד המאה ה-10 לפני הספירה, החלו להופיע סגסוגות שבהן עורבבו בכוונה תחילה מתכות כמו נחושת וארסן. תוספות אלו יכלו להעיד על ניסיון להוזיל את ערך הכסף, להסתיר ירידה בטוהרו, ואף על זיוף מכוון.

ד"ר אשל מסכמת באומרה כי "המטבעות הראשונים נמצאו רק במאה ה-7 לפני הספירה, אבל עקרונות של מערכת מוניטארית פעלו כאן מאות שנים קודם לכן, עם עקרונות כמו אחידות, שליטה בערך המטבע ואף מקרים של זיופים. זו מערכת שהתפתחה בהדרגה מתוך החברה עצמה". כך אנו מקבלים תמונה עשירה של פעילות כלכלית מורכבת ועמוקה שהתבססה על כסף, הרבה לפני שאנו מכירים אותו בצורתו המוטבעת.