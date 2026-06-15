דקת חיזוק ביוםאם היית יודע כמה שכר יש בשתיקה - היית מחפש מי יבייש אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמןהמשל ממוכר הנעליים שמלמד אותנו מה גודל מעלתה של השתיקה כשמישהו מבייש אותנו | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00אם היית יודע כמה שכר יש בשתיקה - היית מחפש מי יבייש אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמןאם היית יודע כמה שכר יש בשתיקה - היית מחפש מי יבייש אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:56עוד באותו נושאזו מעלת אמירת פרשת הקטורת - בכוונה | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|14.06.26רבי אלימלך בידרמןשתיקהדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"כמו שבאתם לנחם - אבוא לשמוח": ההבטחה המצמררת של האב השכול קוימהאיציק אוחנה|10:15סערה בצפת: חסידי סאטמר שהגיעו לשבת התעמתו עם תושבים חילוניםנחמן שטרנהרץ|14.06.26כשל חמור בבית החולים בבני ברק: נתנו טיפול ניסיוני בלי אישור והחולה נפטרמישאל לוי|14.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:במחלקת טיפול נמרץ: בתו של יונתן רזאל המאושפז במצב קשה - התארסהאיציק אוחנה|14.06.26ניסיון רצח מזעזע בבני ברק: ירו בקורבן מול בתו הקטנה - 4 חשודים נעצרודוד הכהן|14.06.26תיעוד מטורף מבני ברק: רעולי פנים פרצו לחנות כלי כסף בשבת | כך זה נראהקובי אטינגר|14.06.26
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