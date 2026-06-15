דקת חיזוק ביום אם היית יודע כמה שכר יש בשתיקה - היית מחפש מי יבייש אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמן המשל ממוכר הנעליים שמלמד אותנו מה גודל מעלתה של השתיקה כשמישהו מבייש אותנו | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)