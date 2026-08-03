תביעת ענק בגין פשעי השואה: דרמה משפטית והיסטורית מתחוללת בימים אלו בבלגיה, כאשר הקרן היהודית 'ניקו גונזבורג' (NGF) עומדת להגיש תביעה חסרת תקדים נגד ממשלת בלגיה ונגד חברת הרכבות הלאומית של המדינה (SNCB), בגין שיתוף פעולה פשעי עם הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה.

התביעה מתמקדת ב-28 רכבות גירוש שיצאו ממחנה המעבר 'דוסן' שבמכלן, עיר הסמוכה למרכזים היהודיים בבריסל ובאנטוורפן, בין אוגוסט 1942 ליולי 1944. רובן המכריע של הרכבות הללו נסעו ישירות למחנה ההשמדה אושוויץ - בירקנאו.

על פי הנתונים, על גבי הרכבות הללו הועלו כ-25,000 יהודים, לצד כמה מאות בני מיעוטים. מתוך עשרות אלפי המגורשים, רק אלפים בודדים הצליחו שרדו את התופת.

בקרן 'ניקו גונזבורג' מציינים כי מחקר של ההיסטוריון ניקו ואוטרס חשף ממצאים חמורים, לפיהם חברת הרכבות הבלגית קיבלה שוחד כספי כדי לשתף פעולה באופן פעיל עם הנאצים ולסייע בלוגיסטיקה של הגירוש למחנות המוות. המדינה הבלגית עצמה מוחזקת כנתבעת מרכזית בתור בעלת המניות הראשית בחברת הרכבות.

במסגרת ההליך המשפטי דורש הארגון היהודי פיצויים כספיים לצד הכרה רשמית ומלאה בשיתוף הפעולה של הרשויות.

עד כה התקיימו מגעים ושיחות בין הצדדים, אך הם לא הבשילו לכדי הסכמות. בקרן ציינו כי אם הממשלה וחברת הרכבות יסכימו להיכנס למשא ומתן רציני שכולל נכונות למתן פיצויים – ההליך המשפטי יושהה.

יצוין כי בעבר כבר הודתה בלגיה בחלקה באסון שפקד את יהודי המדינה. בשנת תשס"ז (2007) יצא ראש הממשלה דאז, גי ורהופשטאט, בהתנצלות רשמית והכיר באחריותה של המדינה הבלגית לסיוע בביצוע "הפתרון הסופי". ההתנצלות ניתנה בעקבות דו"ח מיוחד שהוזמן על ידי הממשלה, אשר אישר כי הרשויות הבלגיות והעילית המקומית שיתפו פעולה באופן פעיל עם הצורר הנאצי.

ערב מלחמת העולם השנייה התגוררה בבלגיה קהילה יהודית משגשגת שמנתה כ-50,000 נפשות. כחצי מהם נרצחו על קדושת השם במהלך שנות הזעם.

כעת, כמעט שמונה עשורים לאחר שנדמו צופרי הרכבות, נראה כי חשבון ההיסטוריה עם המסיעים אל המוות עדיין רחוק מלהסתיים.

עבור שורדי השואה וצאצאיהם, שום סכום כספי לא ישיב את האבדות הכבדות, אך המאבק על האמת ההיסטורית מוכיח כי דמם של קדושי אירופה עודנו זועק מן האדמה, ונעשה כאן צדק היסטורי - כך מקווים בקהילה היהודית, אפילו שזה הגיע באיחור של עשרות שנים.