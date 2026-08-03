הגנרל של פוטין היה בטוח שהוא חוגג - ואז הגיעה ה"מתנה"

ביום שבת האחרון, סמוך לשעה 20:00, הפך אזור כיכר קודרינסקאיה במוסקבה לזירה מדממת, מסעדת "באלצי רוסי" היוקרתית, השוכנת באחד משבעת גורדי השחקים של תקופת סטלין, הייתה סגורה באותה עת לטובת אירוע פרטי חגיגי. אך החגיגה נקטעה בבת אחת בפיצוץ אדיר שגבה את חייהם של לפחות שלושה בני אדם ופצע עשרות נוספים.

האירוע החל כאשר אישה אלמונית הגיעה לפתח המסעדה כשהיא נושאת עמה מתנה. לפי דיווחי הוועדה הלאומית ללוחמה בטרור (NAK), האישה ניסתה להיכנס למתחם אך נעצרה בפתח על ידי מאבטח עירני.

שניות לאחר מכן, המטען שהיה בידיה התפוצץ בעוצמה. הפיצוץ הרג באופן מיידי את המאבטח, את האישה עצמה ואת אחד מלקוחות המסעדה. מקורות תקשורתיים ברוסיה דיווחו כי מספר ההרוגים עלה לחמישה לאחר ששניים מהפצועים מתו בבית החולים, וכי שישה אנשים נוספים עדיין נמצאים במצב קשה.

תיעוד מצמרר: המתרחצים נלכדו בזרם הקטלני והמצילים זינקו פנימה דני שפיץ | 11:14

בעוד שהרשויות ברוסיה נמנעו מלמסור פרטים רשמיים על זהות הנפגעים או היעד, דיווחים ברשתות החברתיות ובלוגרים צבאיים חשפו כי האירוע הפרטי היה מסיבת יום הולדת לאלכסנדר צ'ייקו, אחד הגנרלים הבכירים של ולדימיר פוטין.

לפי הדיווחים, צ'ייקו שרד את ניסיון ההתנקשות ללא פגע. המטען שיועד לו היה מוסווה כמתנת יום הולדת תמימה, אך בתוכו הוחבאו כדורי מתכת שנועדו להגדיל את עוצמת הפגיעה.