השר ישראל כץ: "לא הדחתי את בלוט בשידור - זה קמפיין פוליטי"

שר הביטחון ישראל כץ ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר (שני) הבהרה נרחבת שבה הכחיש בתוקף את הטענות לפיהן הדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, במהלך ריאיון בשידור חי.

"הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור הוא שקר מוחלט", הבהיר כ"ץ, תוך שהוא מגדיר את המתקפה נגדו כ"קמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה". ההבהרה מגיעה בעקבות הסערה שפרצה אתמול לאחר שכ"ץ הכריז בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 על מינויו של האלוף דדו בר כליפא, ראש אכ"א, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. ההכרזה החריגה עוררה ביקורת חריפה מימין ומשמאל, כאשר גורמים רבים טענו כי מדובר בהדחה פומבית של אלוף הפיקוד בשידור חי. שר הביטחון הציג בהבהרתו "עובדות ברורות" של ציר הזמנים שנועד להוכיח כי ההחלטה על מינוי בר כליפא התקבלה חודשים רבים לפני הריאיון. "ב-24 באפריל פורסם בחדשות 12 כי הרמטכ”ל המליץ למנות את ראש אכ”א, האלוף דדו בר כליפא, למפקד פיקוד המרכז", ציין כ"ץ. "ב-28 ביולי פורסם בחדשות 14 כי קיבלתי את המלצת הרמטכ”ל, ולאחר שקיימתי עם האלוף בר כליפא ריאיון והתרשמתי כי הוא המועמד המתאים ביותר, החלטתי לקדם את מינויו בהתאם לנהלים".

שר הביטחון כ"ץ עם האלוף בלוט ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

כ"ץ הדגיש כי "בריאיון אתמול, כאשר אחד המשתתפים קרא 'להדיח את האלוף', השבתי באופן מיידי וברור: 'לא'. הדברים מצולמים ומתועדים".

"כלומר", הוסיף כץ, "עוד חודשים לפני הריאיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ”ל, אושרה על ידי, והליך המינוי כבר היה בעיצומו. לכן, הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הריאיון אינו עומד במבחן העובדות".

לטענת שר הביטחון, "זו אינה סערה אמיתית אלא ניסיון תקשורתי להסיט את הדיון מהשאלה האמיתית: מה יקרה אם יאיר גולן, שכבר איים להדיח את האלוף דוד זיני, יהיה שר הביטחון בממשלה בראשות איזנקוט. במקרה כזה, יש חשש שיחזרו למנות את אנשי הקונספציה הישנה, דבר שעלול לפגוע בהתיישבות ובביטחון ישראל. אצלי זה לא קרה, ולא יקרה".

מוקדם יותר הבוקר מועצת יש"ע הביעה תמיכה מלאה באלוף בלוט בעקבות הסערה, תוך שהיא מציינת את "מנהיגותו ההתקפית" ואת "העבודה ההדוקה והמכבדת עם ההתיישבות". במקביל, ראשי המועצות הביעו תמיכה גם בשר הביטחון כ"ץ, והודיעו כי ייפגשו עמו היום אחר הצהריים.