מרכז נתיבים הוא ארגון מקצועי המתמחה בהכוון וליווי של נוער חרדי בגילאי 16 ומעלה, במיוחד בחורי ישיבות שאינם מוצאים את מקומם במסלול החינוכי הסטנדרטי. המרכז פועל למניעת תופעת "הנשירה הסמויה" והגלויה בקרב נוער חרדי, תוך מתן מענה מקצועי ואישי לכל נער ומשפחתו. הארגון מציע שירותי אבחון מעמיקים, התאמה מדויקת של מסגרות חלופיות, וליווי צמוד לאורך כל תהליך ההשתלבות במסגרת החדשה.

פעילות המרכז מתמקדת במתן פתרונות חינוכיים מגוונים המותאמים לצרכיו הייחודיים של כל נער. בין המסלולים המוצעים ניתן למצוא ישיבות תיכוניות חלופיות, מסלולי הכשרה מקצועית, ומסלולים ייחודיים נוספים המשלבים לימודי קודש עם רכישת מקצוע או השכלה כללית. המרכז פועל מתוך הבנה שלא כל נער מתאים למסלול הלימודים המסורתי, ושיש צורך במגוון אפשרויות המאפשרות לכל אחד למצוא את דרכו תוך שמירה על זהותו החרדית.

תהליך הליווי במרכז נתיבים מתחיל באבחון מקיף של הנער, הכולל בדיקת יכולותיו, נטיותיו, תחומי העניין שלו, והמצב המשפחתי והחברתי. על בסיס האבחון, צוות המרכז ממליץ על מסגרת או מסלול מתאים, תוך התחשבות בצרכים הספציפיים של הנער ומשפחתו. הליווי אינו מסתיים בהמלצה בלבד - המרכז ממשיך לעקוב אחר התקדמות הנער במסגרת החדשה ומעניק תמיכה שוטפת לו ולהוריו.

המרכז פועל בשיתוף פעולה עם מגוון מוסדות חינוך, ישיבות, ומסגרות הכשרה מקצועית ברחבי הארץ. שיתופי הפעולה הללו מאפשרים למרכז להציע מגוון רחב של אפשרויות ולהתאים את המסגרת המתאימה ביותר לכל נער. בנוסף, המרכز שומר על קשר הדוק עם המסגרות השונות כדי להבטיח שהנערים אכן מקבלים את המענה המתאים ומשתלבים בהצלחה.

אחד העקרונות המרכזיים בפעילות נתיבים הוא שמירה על כבוד הנער ומשפחתו לאורך כל התהליך. המרכז פועל בדיסקרטיות מלאה ומתוך הבנה שמדובר בתקופה רגישה בחיי הנער והמשפחה. הצוות המקצועי של המרכז כולל יועצים חינוכיים, פסיכולוגים, ואנשי מקצוע נוספים המתמחים בעבודה עם נוער חרדי ומכירים לעומק את המאפיינים והצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו.

המרכז מציע גם תמיכה והדרכה להורים, תוך הבנה שהתהליך משפיע על כל המשפחה. ההורים מקבלים ייעוץ והכוונה כיצד לתמוך בבנם בתקופה זו, כיצד לתקשר איתו, וכיצד להתמודד עם האתגרים העולים. הליווי המשפחתי נחשב למרכיב חשוב בהצלחת התהליך ובהשתלבות הנער במסגרת החדשה.