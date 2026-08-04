משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה ומצריכה של המוצר ״דבש הקסם״ (״דבש להרזיה״), המכיל חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר ״דבש הקסם״, המשווק גם בשם “דבש להרזיה״, בעקבות פעילות אכיפה ופיקוח שביצע המשרד. המוצר אינו מאושר על ידי משרד הבריאות.

מבדיקות מעבדה שבוצעו למוצר עלה כי הוא מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין (Sibutramine), חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. בישראל לא קיימים תכשירים רשומים המכילים חומר זה.

צריכת מוצרים המכילים סיבוטראמין ללא פיקוח רפואי עלולה לחשוף את המשתמשים למינונים לא ידועים ולתופעות לוואי חמורות, ובהן עלייה בלחץ הדם, דופק מהיר, חרדה, עצבנות, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי, הפרעות פסיכיאטריות ואף סכנת חיים.

בעבר דווחו בישראל מקרי אשפוז בעקבות שימוש במוצרים מזויפים שהכילו חומר זה.

משרד הבריאות מזהיר מפני שימוש במוצרים מזויפים העלולים לפגוע בבריאות הציבור, וקורא לציבור לרכוש תרופות, תוספי תזונה ומוצרי בריאות רק במקומות המאושרים לכך, כגון בתי מרקחת ורשתות הפארם, ולהימנע מרכישת מוצרים דרך הרשתות החברתיות, קבוצות מסרים ואתרי אינטרנט שאינם מוכרים.

"המשרד מזכיר לציבור כי אנשים המעוניינים לרדת במשקל או לצרוך תוספי תזונה להתייעץ עם תזונאי\ת בעל\ת רישיון ממשרד הבריאות, לבצע פעילות גופנית ולהקפיד על תזונה בריאה.

ניתן לדווח למוקד קול הבריאות (*5400) במידה והציבור נתקל במוצר האמור או קיים חשד לשיווק תרופות מזוייפות ולהופעת תופעות לוואי בעקבות השימוש בהן."