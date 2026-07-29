כיכר השבת

היועמ״שית הורתה לבדוק: האם אנשי הליכוד שיקרו לבג״ץ?

גלי בהרב-מיארה ועמית איסמן ביקשו לגבות עדות משרן השכל, בעקבות סתירה בין תצהירה לבין גרסת הליכוד על תיעוד הצבעה חשאית ( משפט)

נתניהו מצביע למבקר המדינה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו היום (רביעי) למשטרה לערוך בדיקה בנוגע לתצהירים שהגישו אנשי הליכוד לבג״ץ. במוקד הבדיקה עומד חשד שלפיו נמסר לבית המשפט תצהיר כוזב בנוגע לתיעוד ההצבעה בבחירות לתפקיד מבקר המדינה כך פורסם לראשונה בN12.

על פי הפרסום, אנשי הליכוד טענו בפני בג״ץ כי לא ניתנה לחברי הכנסת הוראה לצלם את הצבעתם. לפי גרסת התנועה, מי מחברי הכנסת שבחר לתעד את עצמו במהלך ההצבעה עשה זאת על דעתו ומרצונו החופשי, ולא בעקבות הנחיה שקיבל מגורם כלשהו.

אלא שבתצהיר משלים שהגישה חברת הכנסת שרן השכל הוצגה גרסה שונה. השכל טענה כי במהלך סבב ההצבעה החוזר לבחירת מבקר המדינה נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לצלם את הצבעתם, וכי התיעוד הועבר לראש הממשלה .

בעקבות הסתירה בין הגרסאות הורו בהרב־מיארה ואיסמן למשטרה לגבות מהשכל עדות פתוחה. בשלב זה היא אינה נחקרת כחשודה, והמהלך נועד לבדוק את הדברים שמסרה בתצהיר לבג״ץ.

אם השכל תחזור בעדותה על הטענות שהציגה בתצהיר, צפויה להתקבל החלטה אם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית בחשד להגשת תצהיר כוזב לבית המשפט.

התצהיר של השכל הוגש במסגרת עתירה שבה ביקשה לאפשר לה להתפצל מסיעת הימין הממלכתי, לאחר שהודיעה על התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ. הדברים שמסרה עומדים בסתירה לתצהירים שהגישו בעבר מנכ״ל הליכוד דוד שרן ושורה של חברי כנסת מטעם המפלגה, אשר הכחישו כי ניתנה דרישה לתעד את ההצבעה.

בג״ץ פסל את בחירתו של עורך הדין מיכאל ראבילו לתפקיד, לאחר שקבע כי צילום ההצבעות פגע בחשאיות ההליך. כעת תתמקד הבדיקה בשאלה אם הדברים שנמסרו לבית המשפט מטעם הליכוד תואמים את שאירע בפועל.

בנימין נתניהוהליכודגלי בהרב-מיארהשרן השכלעמית איסמןבחירת מבקר המדינה

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