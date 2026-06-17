אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

דוברות משטרת ישראל פרסמה היום (חמישי) עדכון מפורט על התקדמות החקירה בפרשה המדאיגה של חומרי הרדמה שנמצאו במחיות פירות לתינוקות בירושלים. על פי ההודעה הרשמית, חלק מממצאי הבדיקות שבוצעו על ידי משרד הבריאות הועברו לידי חוקרי המשטרה, ומשמשים בשלב זה כבסיס להמשך פעולות החקירה.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח ראשוני שבו עלה החשד להימצאות חומרים מרדימים במחיות מזון לתינוקות. כזכור, מספר פעוטות אושפזו בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שצרכו מחיות פירות, כשהם מציגים תסמינים חריגים של אפאטיות וחולשה קיצונית. בבדיקות מעבדה שנערכו נמצאו בדמם שאריות של בנזודיאזפינים - חומרים פעילים המשמשים כתרופות הרגעה והרדמה למבוגרים. יל"פ ירושלים נכנסת לפעולה נוכח הרגישות העליונה הנוגעת לשלומם של קטינים, הוחלט בפיקוד מחוז ירושלים להטיל את ניהול החקירה על היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון. מדובר ביחידה מקצועית המתמחה בטיפול בתיקים מורכבים הדורשים יכולות חקירה מתקדמות. אירוע חמור בירושלים: נמצאו חומרי הרדמה במחית תינוקות | השב"כ מעורב בני סולומון | 13:26 "אני לא מאמין לה, תחזרי לילדים": הרגע הדרמטי שבו הרב עובדיה סירב לפרק את הבית דני שפיץ | 11:36 על פי ההודעה, חוקרי היל"פ כבר החלו לפעול ולבצע שורה של פעולות חקירה, במישור הגלוי והסמוי כאחד. מטרת הפעולות היא להתחקות אחר מקור החומרים המרדימים ואופן החדרתם למוצרים. בשלב זה, כלל כיווני החקירה נבדקים באופן יסודי. משרד הבריאות פרסם בימים האחרונים כי בבדיקות מעבדה שנערכו לצנצנות מחית פירות של מותג "פרינוק", נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם. הצנצנות נרכשו בשני סניפי הרשת "זול ובגדול" ברחוב יפו בירושלים, ששני הסניפים נסגרו מיידית בצו משרד הבריאות. על פי דיווחים, גם השב"כ מעורב בחקירת המקרה החריג.

( צילום: Hadas Parush/Flash90 )

שיתוף פעולה בין הגורמים

דוברות המשטרה הדגישה כי חוקרי משטרת ישראל פועלים וימשיכו לפעול ביסודיות ובמקצועיות, תוך שיתוף פעולה הדוק ורציף עם גורמי המקצוע במשרד הבריאות. שיתוף הפעולה כולל העברת ממצאי בדיקות מעבדה, תיאום פעולות שטח, והפעלת מערך משולב של גורמי אכיפה ובריאות.

אחת האימהות שילדיה אושפזו בעקבות צריכת המחיות שיחזרה את רגעי החרדה הקשים: "היינו בגינה אני ושכנה שלי עם הילדים, הם אכלו ולאט לאט, בעיקר הגדול שלי, נהיו לא יציבים והתחילו ליפול לרצפה". לדבריה, הילד שאכל את המנה המרכזית היה "מטושטש בלי הכרה", בעוד ילדה נוספת שאכלה כמה כפות "לא הייתה יציבה, לא הצליחה לשבת והייתה נראית ממש חלשה".

משרד הבריאות הבהיר כי נכון לעת זה, לא מדובר בריקול גורף של כל מוצרי פרינוק. על פי הבדיקות שנערכו עד כה, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור במפעל עצמו. עם זאת, החקירה ממשיכה לבחון את כלל האפשרויות והתרחישים.