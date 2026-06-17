כיכר השבת
שב"כ נקרא להתערב

פרשת המחיות המורעלות: מנהלי הסניפים בהם אותרו - זומנו לחקירת משטרה 

בעקבות ממצאי משרד הבריאות בדבר הימצאות חומרים זרים במזון לתינוקות בירושלים, חקירת המשטרה מסתעפת באופן משמעותי | מנהלי הסניפים בחנויות בהם נמצא מזון תינוקות רעיל זומנו לחקירה שתתקיים מחר, במטרה להבין את נסיבות המקרה ואת מקור החדרת החומרים המסוכנים (משטרה, בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

התפתחות בפרשת ההרעלה: מנהלי סניפי "זול ובגדול", שבהם נמכרו מחיות המזון של חברת "פרינוק" שבהן נמצאו חומרי הרגעה, זומנו לחקירה במשטרה שתתקיים מחר. שני הסניפים שבהם נמצאו המוצרים המורעלים - פעלו ללא רישוי עסק ובתנאי תברואה ירודים.

כזכור, בעקבות האירוע נפתחה חקירה משטרתית נרחבת שבה מעורבים חוקרי יל"פ ירושלים. בבדיקות מעבדה שנערכו נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם במחית פירות לתינוקות של מותג "פרינוק", שנרכשו בשני סניפי הרשת "זול ובגדול" ברחוב יפו בירושלים.

עם זאת, רק היום הוצא לשני הסניפים של רשת "זול ובגדול" בירושלים שבהם נרכשו הצנצנות של המחית - צווי סגירה מיידיים על ידי משרד הבריאות, שעירב גורמי אכיפה נוספים לרבות משטרת ישראל. למרות זאת. הסופרים היום פתחו את השערים כרגיל, עד שהמשטרה הגיעה עם פקחים וחייבה אותם לסגור את השערים של הסניף.

כל כיווני החקירה נבדקים, לרבות האפשרות שהיה ניסיון מכוון בזדון של מקור זר להכניס פנימה את אותם חומרים. בחדשות 12 דווח כי משרד הבריאות ביקש מהשב"כ להתערב בחקירת מציאת חומרי ההרדמה במחיות הפרי של "פרינוק" והממצאים ותוצאות הבדיקה הועברו הועברו לארגון.

משרד הבריאות הודיע שפס הייצור במפעל של "פרינוק" נבדק וכי אין כל חשד ששם הוכנסו החומרים למחית. עדות האימהות כי צנצנת המחית הייתה קשה לפתיחה באופן חריג עשויה להעיד כי היה של ניסיון של גורם חיצוני לפתוח את הצנצנות ולסגור אותם חזרה. במשרד הבריאות החליטו לא להוציא "ריקול" לכל אותם המוצרים, אלא לפעול מול אותם שני סניפים.

מטעם "זול ובגדול" נמסר: "בעלי רשת זול ובגדול נתן הנחייה לכלל המנהלים ולעובדים ברשת לשתף פעולה באופן מלא עם הבדיקות ואף הנחה ביוזמתו להעביר את החומרים של מצלמות האבטחה למשטרה".

חברת רנדי, המשווקת את מוצרי "פרינוק", מסרה: "בהתאם להודעת משרד הבריאות, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו, וכלל הבדיקות שנערכו למוצרים מהיבואן נמצאו תקינים".

חקירהתינוקותהרעלהזול ובגדול

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