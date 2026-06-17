פרופ׳ סער חשביה, על מקרה ההרעלה - צילום: הדסה פרופ׳ סער חשביה, על מקרה ההרעלה | צילום: צילום: הדסה 10 10 0:00 / 1:31

פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בבית החולים הדסה עין כרם וסגן מנהל בית החולים, הסביר היום (רביעי) את הפרטים המלאים על גילוי אירוע ההרעלה של הפעוטות במחיות התינוקות. בדבריו, הוא תיאר את הרגעים הראשונים שבהם עלה החשד לאירוע חריג במיוחד.

מצב הילדים והסכנות הטמונות בחומרים

בתשובה לשאלה על מצבם הנוכחי של הילדים, השיב פרופ׳ חשביה: "היום הילדים כבר שוחררו לביתם במצב טוב, לאחר טיפול תומך". עם זאת, הוא הדגיש את הסכנות הטמונות בחומרים שנמצאו.

"צריך להבין שהרעלת בנזודיאזפינים היא הרעלה כתוצאה מחומרים שנמצאים בתרופות הרגעה ושינה אצל מבוגרים רבים", הסביר מנהל מלר"ד ילדים. "במינון הנכון זה גורם להרגעה ולישנוניות, אבל בהרעלה אנחנו רואים ישנוניות יתר, היעדר תגובה, חוסר יציבות ובמקרים קיצוניים, דיכוי נשימתי שאפילו עלול להוביל לעצירת הנשימה".

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

משרד הבריאות הבהיר כי נכון לעת זה, לא מדובר בריקול גורף של כל מוצרי פרינוק. על פי הבדיקות שנערכו עד כה, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור במפעל עצמו. המשטרה ומשרד הבריאות ממשיכים בחקירה נרחבת במישור הגלוי והסמוי כדי להתחקות אחר מקור החומרים המרדימים שנמצאו במחיות.