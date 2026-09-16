אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום: מנדי טויטו )

אירוע השקה חגיגי התקיים בבית אגודת חסידי חב"ד בארה"ק, העתק בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש - 770 בכפר חב"ד - לרגל צאתו לאור של הספר "עושה שלום", פרי עטו של הרב אלישע פרל, המביא את עמדותיו העקביות של הרבי בענייני הפסקות אש, ויתורים טריטוריאליים, חובת ההרתעה וזכות עם ישראל על ארצו.

הספר עוקב אחר האופן שבו הרבי חזר וטען, לאורך עשרות שנים ומול מגוון ראשי ממשלה, כי כל ויתור טריטוריאלי שאינו מבוסס על שיקול ביטחוני טהור מזמין תוקפנות נוספת ולא מונע אותה, וכי הבטחות בינלאומיות וכוחות האו"ם אינם יכולים להחליף נוכחות ביטחונית ישראלית ממשית בשטח. את שורת הנאומים פתח מרא דאתרא כפר חב"ד, הגה"ח רבי מאיר אשכנזי, שאמר כי "כשנפעל כולנו לפי התודעה של הרבי, התודעה של התורה והקב"ה, נפעל מתוך אמונה בצדקת הדרך", אמר, והוסיף כי מצד אחד עודד הרבי ונסך תקווה שאין מה לפחד ממלחמות ועם ישראל ינצח, ומצד שני התנגד, בהתאם להלכה, לכל הליך מדיני של ויתור על שטחי ארה"ק - "היום אנחנו רואים הרבה יותר את צדקת הדרך של הרבי".

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

בהמשך עלה סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד, הגה"ח רבי מנחם מנדל גלוכובסקי, ששיתף כי "זכיתי לשמוע שיחות רבות מהרבי, אבל השיחות בנושאי ארץ ישראל נאמרו בטון שונה, ראו שזה נגע לליבו". הרב סיפר על פגישותיו עם ראשי ממשלות ודבריהם על הוראותיו של הרבי בנושא, וסיכם עם הזכרת אזהרת הרבי ליצחק רבין "לזכור שאנחנו עם לבדד ישכון", ואת דבריו של רבין עצמו בכנסת לאחר חתימת הסכמי אוסלו: "תם עידן עם לבדד ישכון... מה קרה מאז, כולנו יודעים".

לאחריו נשא דברים יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארה"ק, הרב יוסף יצחק אהרונוב, שהדגיש כי "אין ספק כי בדבריו של הרבי ניכרה ראייה מופלאה למרחוק, ודברים שנאמרו לפני עשרות שנים התבררו ברבות הימים במלוא עוצמתם. כאשר הדברים מעוגנים בתורה, הם אינם תלויים בזמן. המציאות משתנה, המדינות משתנות והנסיבות משתנות, אך דברי התורה עומדים לעד... אין צורך לעדכן את דברי הרבי בכל פעם שהמציאות משתנה. אדרבה, המציאות היא שמאירה מחדש את העומק ואת האמת שבדברים שאמר הרבי כבר אז".

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

מן הדרג הפוליטי פתח יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה, שאמר כי "התפיסה של הרבי צריכה להמשיך להוביל את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל", לרבות התעוזה שבאה לידי ביטוי בשאלתו של הרבי מדוע לא הושלם הכיבוש עד דמשק.

שר המשפטים יריב לוין, אמר כי כיום, יותר מתמיד, מתברר עד כמה צדק הרבי - גם בהתנגדותו לעקירה מסיני, כפי שראינו בטבח השביעי באוקטובר שיצא לדרך, לדבריו, בגלל החיבור של עזה למצרים. "הספר הזה הוא לא רק סיכום של מה שהיה נכון ברמה הפילוסופית בעבר, אלא בעל משמעות חשובה להווה ולעתיד", סיכם השר.

שר התקשורת שלמה קרעי ציין כי "היום כולם יודעים שהיינו צריכים לדבוק מראש בעמדות של הרבי ולא להיות שבויים בקונספציה, עד שהתפכחנו לפני שלוש שנים בטבח הנורא".

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

שר התפוצות עמיחי שיקלי אמר כי "הרבי לא מצמץ מעולם בסוגיית ארץ ישראל", והביע תקווה שהספר יהיה מורה דרך לרבים "כדי שלא ימצמצו, כי הגישה הזאת הובילה לקטסטרופות הכי גדולות של עם ישראל".

שר המורשת עמיחי אליהו קרא להפיץ את עמדותיו של הרבי על עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל: "אנחנו צריכים שכולם יהיו חב"דניקים".

השר זאב אלקין אמר כי "הדברים של הרבי, שהיו נשמעים אוטופיה מנותקת מהמציאות, מתבררים כמציאות הנכונה".

ח"כ מאיר פרוש הקריא ממכתב של הרבי, בו הוא קרא שלא להצביע עבור מפלגות המנהלות מו"מ להחזרת שטחי ארץ ישראל לידי האויב, ובכך גורמים לסכנת פיקוח נפש עבור בני ישראל.

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

ח"כ יואב בן צור אמר כי מדובר בספר חשוב שיש לקרוא מתחילתו ועד סופו, "כדי להפנים את החשיבות במשנתו של הרבי".

יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מלביצקי, ח"כ עמית הלוי, ח"כ משה סעדה, ח"כ לשעבר משה פייגלין, האלוף (במיל') עוזי דיין, תת אלוף (במיל') אמיר אביבי, יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", אל"מ (במיל') חזי נחמה, יו"ר "פורום מפקדים ולוחמים" ומנכ"ל מרכז יכין, אורן הניג, ציינו בדבריהם את החשיבות במדיניות של הרבי בנושאי ביטחון, שיש לפעול לפיהם גם היום, כאשר המציאות הוכיחה את צדקת דברי קדשו של הרבי.

מחבר הספר, הרב אלישע פרל, סיכם את מהות היצירה במשפט אחד: "יש נקודה אחת שמובילה בכל תורת הרבי - השילוב המרתק בין ראייה אסטרטגית להוראות התורה".

בעקבותיו סיפר הרה"ח ר' שמואל אבצן, מנהל "שיחות אין אינגליש", כי בשמחת תורה, כאשר הגיעו לארה"ב השמועות הראשונות על הטבח הנורא, אחרי שבר הלב, עלתה השאלה איך חסידי חב"ד אפשרו לאסון לקרות. "אמרתי להרב אלישע פרל שהוא חייב לעצור הכל ולשנות את השיח", סיפר, "הספר יצא קודם באנגלית והביא לתוצאה רצויה, ב"ה".

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

מזכ"ל אגודת חסידי חב"ד, הרה"ח ר' אריאל למברג, שהנחה את המעמד, ציין כי "ראינו איך גם הגויים כיבדו את עמדתו התקיפה של הרבי והעניקו לו את העיטור הגבוה ביותר, מדליית הזהב, למרות עמדתו התקיפה שאסור להתחשב בשיקולים זרים בקביעת המדיניות לשמירה על ביטחון ישראל".

פרופ' משה קופל, מייסד פורום קהלת, אמר כי "הרבי הוא מנהיג הדור, וכל מה שכתוב בספר הזה - אמת לאמיתה, ואנחנו צריכים ללכת בדרכו של הרבי ולשמוע בקולו".

דביר שוורץ, מהוצאת סלע מאיר, אמר כי המטרה בהוצאת הספר היא "שכל אדם בישראל ייחשף לספר הזה, שהוא התיקון לאסון הנורא שפקד אותנו".

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )

אירוע עושה שלום צא"ח ( צילום:מנדי טויטו )