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צמד שודדים התחרטו על הרגע שבו השליח פתח את התיק

השליח הבחין בשני החשודים מתקרבים אליו במהלך מסירת הזמנה לילית, והפך את המפגש לעימות אלים שתועד במצלמת אבטחה (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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אירוע חריג שהתרחש בבירת אורוגוואי הפך לויראלי: שליח מזון שהגיע למסור הזמנה בשעת לילה הבחין בשני גברים המתקרבים אליו באופן חשוד. כשהבין כי הוא עלול להיות קורבן לשוד, ניגש לתיק המשלוחים שעל אופנועו ושלף ממנו מצ'טה גדולה. בתוך רגעים, התמונה השתנתה לחלוטין.

האירוע התרחש בשכונת בראסו אוריינטל שבמונטווידאו, בירת אורוגוואי. לפי דיווחים בתקשורת המקומית והבינלאומית, השליח עצר על המדרכה מול בית שאליו הגיע כדי למסור הזמנה, והמתין במקום עד שיוכל להשלים את המסירה.

צמד שודדים התחרטו על הרגע שבו השליח פתח את התיק
צמד שודדים התחרטו על הרגע שבו השליח פתח את התיק (צילום: רשתות חברתיות)

בזמן שהמתין, הבחין בשני גברים שהתקרבו אליו. אחד מהם התקדם לעברו, בעוד חברו נותר במרחק מסוים, באופן שעורר את חשדו. השליח ניגש לתיק שעל האופנוע, הוציא מתוכו את המצ'טה והפתיע את השניים, שהחלו להימלט.

לפי הדיווחים, השליח רדף אחרי אחד החשודים, הצליח להפיל אותו ארצה והכה אותו באמצעות כלי הנשק. החשוד השני ניסה להתקרב ולסייע לחברו, אך נסוג ונמלט גם הוא. השליח הצליח לעכב את אחד הגברים, בעוד חברו הצליח להימלט.
שודרץ ברשתהגנה עצמיתשליחאורוגוואי
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