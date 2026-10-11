תקרית חריגה במחוז פוג'יין שבסין: נהג רכב חשמלי סיים את הטעינה, אך שכח לנתק את הכבל המחובר לרכבו.

לפי התיעוד שפורסם ברשת, בתוך רגעים נמתח הכבל, ועמדת הטעינה כולה נעקרה ממקומה ונפלה על הקרקע. הנהג הבחין בתקלה רק לאחר שהעמדה כבר קרסה. הוא יצא מהרכב וניסה להרים אותה בחזרה, אך ללא הצלחה.

בהמשך ניסה להחזיר את המצב לקדמותו באופן מאולתר, אולם העמדה הפגועה לא נותרה יציבה.

האירוע עורר דיון ברשתות החברתיות, בין היתר סביב השאלה כיצד הצליח הרכב להתחיל בנסיעה כאשר כבל הטעינה עדיין מחובר אליו. גולשים הסבירו כי בחלק מכלי הרכב החשמליים הישנים יותר לא הייתה מערכת המונעת נסיעה במצב כזה.