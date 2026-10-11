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אופס, שכחתי משהו: נהג רכב חשמלי גילה את טעותו מעט מאוחר מדי | צפו

נהג רכב חשמלי בסין שכח לנתק את כבל הטעינה ויצא לדרך, כשהעמדה נגררת אחריו | התיעוד החריג הופץ ברשת ועורר תגובות (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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תקרית חריגה במחוז פוג'יין שבסין: נהג רכב חשמלי סיים את הטעינה, אך שכח לנתק את הכבל המחובר לרכבו.

לפי התיעוד שפורסם ברשת, בתוך רגעים נמתח הכבל, ועמדת הטעינה כולה נעקרה ממקומה ונפלה על הקרקע. הנהג הבחין בתקלה רק לאחר שהעמדה כבר קרסה. הוא יצא מהרכב וניסה להרים אותה בחזרה, אך ללא הצלחה.

בהמשך ניסה להחזיר את המצב לקדמותו באופן מאולתר, אולם העמדה הפגועה לא נותרה יציבה.

האירוע עורר דיון ברשתות החברתיות, בין היתר סביב השאלה כיצד הצליח הרכב להתחיל בנסיעה כאשר כבל הטעינה עדיין מחובר אליו. גולשים הסבירו כי בחלק מכלי הרכב החשמליים הישנים יותר לא הייתה מערכת המונעת נסיעה במצב כזה.
סיןתיעודסרטון ויראלירכב חשמליטעינה

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