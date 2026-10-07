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"המבול נדחה"

הוא חזר: "אבו נח" חשף תיבת ענק חדשה שבנה אחרי המעצר | צפו 

אחרי שהתחזית שלו למבול עולמי נכשלה והוא הסתבך עם הרשויות בגאנה, "אבו נח" חזר לרשת עם סרטון חדש שבו הוא מציג תיבת עץ עצומה - וטוען כי הוא משלים את בנייתה (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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אבו נוח מפגין יכולות ארכיטקטיות לצד התיבה
אבו נוח מפגין יכולות ארכיטקטיות לצד התיבה (צילום: Abunouh)

אחרי שהבטיח מבול עולמי, נעצר והפך לאחת הדמויות הוויראליות בגאנה, אבו נוח חוזר עם הצהרה חדשה: הוא מציג תיבת עץ עצומה וטוען כי הוא משלים את בנייתה.

אוונס אשון, המוכר ברשת בשם "אבו נח", פרסם ביום ראשון סרטון חדש שבו הוא נראה צועד לצד מבנה עץ גבוה במיוחד, שעל פי הצגתו נבנה כתיבת הצלה. בתיעוד הוא נראה כשהוא ממשיך בעבודות על חלקה החיצוני של התיבה.

בסרטון נוסף נראה אבו נוח כשהוא לבוש בבגד שק, כפי שנהג להופיע בסרטונים הקודמים שלו. לצד התיעוד הוא כתב מסר המתייחס ישירות לסיפור המקראי על נח וביקש מעוקביו "לפנות מקום בתיבה".

מימין אבו נוח יוצא מהמרצדס שלו, משמאל בתחנת המשטרה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הפעם מדובר לדבריו בפרויקט חדש, חודשים לאחר שהתחזית הקודמת שלו למבול עולמי ב־25 בדצמבר 2025 לא התממשה. לאחר שהמועד חלף, הוא טען כי קיבל מסר חדש שלפיו המבול נדחה וכי עליו להמשיך בבניית תיבות נוספות.

הסיפור הקודם הסתיים כאמור במעצרו של אשון ובהליך משפטי בגאנה, לאחר ש"מאמינים" רבים שילמו לו כסף רב על מקום בתיבה. לפי מסמכי החקירה שפורסמו אז, הוא הודה בפני המשטרה כי הסירות שהציג בעבר כ"תיבות" כלל לא היו שלו.

כעת, חודשים לאחר אותה פרשה, הוא מציג בפני עוקביו מבנה חדש וגדול בהרבה.
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