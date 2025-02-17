סטודיו MASK Architects חושף קונספט פורץ דרך - אופנוע חשמלי שמסתמך בלעדית על אנרגיית השמש, באמצעות מערכת כנפיים סולאריות נפרשות שמטעינות אותו בכל מקום | ללא דלק, ללא תחנות טעינה וללא תלות ברשת חשמל, SOLARIS מבטיח רוכבות ורוכבים חופש מוחלט ופותח דלת לעתיד שבו כלי רכב מתפקדים כאקוסיסטם אנרגטי עצמאי (רכב)
עוצמת המצבר היא המפתח לתפקוד תקין של הרכב. עם זאת, בעלי רכב רבים מזניחים את הטיפול בו עד שמתעוררת בעיה. מדוע חשוב לשמור על תחזוקה שוטפת של המצבר, כיצד מזהים תקלות נפוצות, ומתי הגיע הזמן להחליף אותו? מדריך לבעלי רכב (רכב)