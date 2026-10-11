הילד האמיץ בעולם? ההרפתקה שהזעיקה את שירותי הרווחה

ילד בן 7 האמיץ בעולם? ההרפתקה שהזעיקה את שירותי הרווחה ( צילום: רשתות חברתיות )

ג'ו אוורמור, אב מנוסה בטיפוס הרים מקולורדו, יצא בחודש מאי עם בנו ג'ואי, שהחל את המסע כשהוא בן שש בלבד וחגג את יום הולדתו השביעי במהלך הטיפוס. היעד היה אל קפיטן, מצוק גרניט עצום בפארק הלאומי יוסמיטי שבקליפורניה, המתנשא לגובה של כ־900 מטרים מעל העמק.

לאחר חמישה ימי טיפוס הגיעו האב ובנו לפסגה. בכך הפך ג'ואי, לפי הדיווחים, לצעיר ביותר שהשלים את הטיפוס במצוק המפורסם. הוא אף שבר את השיא המשפחתי שקבע אחיו הגדול, שהגיע לפסגה בגיל שמונה.

ילד בן 7 האמיץ בעולם? ההרפתקה שהזעיקה את שירותי הרווחה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 ילד בן 7 האמיץ בעולם? ההרפתקה שהזעיקה את שירותי הרווחה ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שההישג, שזכה לתשומת לב ברשתות החברתיות, עורר גם ביקורת חריפה. גולשים רבים הביעו חשש מכך שהורים מאפשרים לילדים צעירים להשתתף במסעות הכרוכים בסכנת חיים. לדברי האב, הביקורת חרגה מתגובות ברשת, כאשר הוא ורעייתו אן נאלצו להתמודד עם כמה תלונות שהוגשו לשירותי הגנת הילד בארצות הברית. עם השעון על היד: איש המודיעין חשף איפה קבור הגיבור אלי כהן דוד הכהן וב. ניסני | 08:41 קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות דני שפיץ | 08:17 בריאיון לאתר האמריקני "פיפל" סיפר אוורמור כי המשפחה אף קיבלה מכתב משירותי הרווחה, שבו נמסר כי התלונות נבדקו, אך הוחלט שלא להמשיך בטיפול בהן. לדבריו, היו גולשים שטענו כי מוטב שהילדים יועברו למשפחות אומנה, במקום שהוריהם ייקחו אותם להרפתקאות מסוכנות. האב דוחה את הטענות שלפיהן מדובר בחוסר אחריות. לדבריו, רבים מהמבקרים אינם מכירים את עולם הטיפוס ואת אמצעי הבטיחות הנהוגים בו. הוא הדגיש כי בנו היה מאובטח באמצעות חבלים ועיגונים למצוק, וכי המסע נערך בליווי צוות ולאחר הכנה ממושכת.

ילד בן 7 האמיץ בעולם? ההרפתקה שהזעיקה את שירותי הרווחה ( צילום: רשתות חברתיות )

לדבריו, ג'ואי התאמן במשך חודשים בחצר הבית, לרבות תרגול טיפוס על עץ במשך שעות, חמישה ימים בשבוע. האב טען כי ההכנה נועדה להקנות לבנו את הכישורים הנדרשים להתמודדות עם האתגרים שבדרך.

עם זאת, גם האב מודה כי המסע לא היה נטול קשיים. בריאיון סיפר כי בנו בכה במהלך הטיפוס, לעיתים בעקבות פציעות קלות בידיים או לאחר שנתקע בקטע קשה. לדבריו, הילד לא ביקש לפרוש, והם המשיכו יחד עד שהגיעו לפסגה.

אוורמור טען כי הסכנות בטיפוס אינן תמיד אלה שנראות לעיני המתבוננים מהצד. לדבריו, הוא מודאג במיוחד מאבנים או מחפצים שעלולים ליפול מלמעלה, ומסתמך על הצוות, ההכשרה והציוד כדי לצמצם את הסיכון.

"אני מודה שיש סיכונים, אבל אני חושב שהתועלת עולה עליהם", הסביר האב. "אני מצמצם את הסיכונים באמצעות צוות, הכנה טובה, המיומנות שלנו והאימונים שלנו".

המשפחה, שמתגוררת בקולורדו ספרינגס, נוהגת לתעד את מסעות הטיפוס שלה ברשתות החברתיות. שלושת הבנים משתתפים באתגרים יוצאי דופן, וההורים רואים בהם דרך לחזק את הביטחון העצמי, ההתמדה והקשר המשפחתי.