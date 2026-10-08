מטוס אמריקאי שניזוק לאחר תקיפה איראנית על בסיס חיל האוויר פרינס סולטן בערב הסעודית, על רקע הסכסוך בין ארה"ב לישראל עם איראן. ( צילום: רשתות חברתיות )

מסמך חדש של שירות המחקר של הקונגרס האמריקני מציג תמונה רחבה יותר של הנזק שנגרם לכוחות האמריקניים במהלך מבצע "אפיק פיורי" נגד איראן.

לפי הדוח, שפורסם ב־5 באוקטובר, 81 כלי טיס אמריקניים, בהם מטוסים, מסוקים וכלי טיס בלתי מאוישים, אבדו או ניזוקו מאז תחילת הפעילות הצבאית נגד איראן ב־28 בפברואר. הנתון זכה מיד לתהודה באיראן. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י פרסם ברשת החברתית איקס את צילום המסמך וכתב כי במאי מנה שירות המחקר של הקונגרס 42 כלי טיס אמריקניים שאבדו או נפגעו, וכעת המספר עומד על 81. עראקצ'י טען כי המספר האמיתי גבוה אף יותר, והשתמש בדוח האמריקני כדי לתקוף את וושינגטון ואת הצגת היקף הנזק במהלך המלחמה. "ישראל השנייה תקום באפריקה": שונא ישראל ג'ורג' גלאווי במופע אימים דני שפיץ | 11:56 אלא שהמסמך עצמו מציג תמונה מעט מורכבת יותר מהטענה האיראנית. שירות המחקר של הקונגרס אינו קובע כי 81 כלי טיס הושמדו. הרשימה כוללת כלי טיס שהושמדו, אבדו או ניזוקו, כאשר מחברי הדוח מדגישים כי המספר עשוי להשתנות. בין היתר מצוין כי חלק מכלי הטיס שנפגעו עשויים לחזור לשירות לאחר תיקונים.

הציוץ של שר החוץ האיראני ( צילום: מסך )

בין הכלים המופיעים ברשימה נמצאים 12 מטוסי קרב מסוג אף־15 אי, מטוס אף־35 איי אחד, שני מטוסי תקיפה מסוג איי־10, שבעה מטוסי תדלוק מסוג קיי־סי־135, מטוס התרעה ובקרה מסוג אי־3, שני מטוסי אם־סי־130 ג'יי ומספר מסוקים. החלק הגדול ביותר ברשימה הוא דווקא כלי הטיס הבלתי מאוישים, ובראשם 45 כטב"מי אם־קיו־9 ריפר.

המספר החדש בולט במיוחד משום שבדוח הקודם של שירות המחקר של הקונגרס, שפורסם במאי, נמנו 42 כלי טיס אמריקניים שאבדו או ניזוקו. כבר אז צוין כי מדובר ברשימה המבוססת על דיווחים גלויים, הודעות של משרד ההגנה האמריקני ופיקוד המרכז, וכי היא עשויה להשתנות בהמשך.

הדוח החדש מציין גם הערכות שלפיהן עלות החלפת הציוד שנפגע במלחמה עשויה להגיע לטווח של 1.9 עד 3.3 מיליארד דולר, בהתאם לאופן שבו יבחר משרד ההגנה האמריקני להחליף ולשקם את הציוד. מדובר בעלויות ציוד בלבד ואינו משקף את מלוא העלות של המבצע הצבאי.

שר החוץ האיראני ( צילום: שאטרסטוק )

שירות המחקר של הקונגרס הוא גוף מחקר לא מפלגתי המספק ניתוחים לחברי הקונגרס ולוועדותיו. במקרה הזה הוא הסתמך על מידע גלוי, דיווחים בתקשורת, הודעות של משרד ההגנה ופיקוד המרכז וממצאי גורמי ביקורת במערכת הביטחון האמריקנית.

לכן המסמך אינו מהווה בהכרח חשבון סופי של כלל הנזקים, אלא רשימה שמתעדכנת בהתאם למידע שנחשף.