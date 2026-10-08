המתח הביטחוני במזרח התיכון לשיא חדש: דיווח דרמטי מארצות הברית חושף כי הפנטגון הנחה בימים האחרונים את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) להשלים באופן מיידי את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן.

על פי הדיווח של העיתונאי ברק רביד ב'חדשות 12', מפי בכירים אמריקנים, אף שהנחיית הפנטגון לא כללה תאריך יעד ספציפי לפתיחה באש, והנשיא דונלד טראמפ טרם קיבל את ההחלטה הסופית – הצבא האמריקני נכנס לדריכות מוגברתלקראת אפשרות של מכה מוחצת.

הפצצות מסיביות: מטרות אנרגיה, תשתיות וגרעין

מקורות אמריקנים וישראלים התבטאו כי חידוש הלחימה עשוי להתרחש עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. לדבריהם, גל התקיפות עשוי לצאת לפועל אף לפני הבחירות הכלליות בישראל.

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אם וכאשר תתקבל ההחלטה הסופית בבית הלבן, אופייה של המערכה הצבאית צפוי להיות חסר תקדים בהיקפו. המקורות מדווחים כי התוכניות כוללות הפצצות מסיביות והרסניות של יעדים אסטרטגיים ברחבי איראן – בהם מתקני אנרגיה, תשתיות קריטיות ויעדים מרכזיים בתוכנית הגרעין האיראנית.

התפתחות זו מגיעה בהמשך לדיווחים מאמש, לפיהם הנשיא דונלד טראמפ שוקל ברצינות את חידוש התקיפות האמריקניות עוד לפני ההליכה לקלפיות בארה"ב. זאת לאחר שמהבית הלבן שוגרה דרישה רשמית לפנטגון לגבש רשימת אפשרויות מפורטת ומדויקת לתקיפת מטרות איכות בשטח איראן.