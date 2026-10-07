טורקיה מספר 1, ישראל עוקפת את איראן: דירוג העוצמה האזורי

מטוסי F-16 פייטינג פלקונס - צילום: צבא טורקיה 10 10 0:00 / 1:11 מטוסי F-16 פייטינג פלקונס ( צילום: צבא טורקיה )

מדד עוצמת האש העולמי (Global Firepower) לשנת 2026 מציג תמונה ברורה של מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. הדירוג, המבוסס על יותר מ-60 פרמטרים שונים, מעניק לטורקיה את המקום הראשון באזור והתשיעי בעולם, בעוד ישראל מדורגת שנייה אזורית ו-15 בעולם.

המדד משקלל מגוון רחב של גורמים: כוח אדם, ציוד צבאי, תקציב ביטחון, לוגיסטיקה, גאוגרפיה, משאבי אנרגיה וחוסן כלכלי. כל מדינה מקבלת ציון PowerIndex, כאשר ככל שהמספר קרוב יותר ל-0, העוצמה הצבאית גבוהה יותר. חשוב לציין כי המדד מתמקד אך ורק ביכולות קונבנציונליות, ללא שקלול ישיר של נשק גרעיני.

לוחמי צה"ל בפעילות ( צילום: צה"ל )

מערכת הלייזר אירון מתוצרת רפאל ( צילום: משרד הביטחון )

מצרים מדורגת רביעית אזורית ו-19 בעולם עם ציון PowerIndex של 0.3651. הצבא המצרי הוא הגדול ביותר באזור מבחינת כוח אדם, עם מעל 1.2 מיליון חיילים כולל מילואים, וכמות טנקים מהגבוהות בעולם - כ-3,620 יחידות. נכסים ייחודיים כמו נושאות מסוקים קיימים, אך משתנים כלכליים ולוגיסטיים מרחיקים אותה מהצמרת.

ערב הסעודית תופסת את המקום החמישי האזורי וה-25 בעולם עם ציון PowerIndex של 0.4473. תקציב הביטחון הגבוה מאפשר רכישת ציוד מערבי מתקדם, אך כוח אדם קטן יותר ותלות גבוהה ביבוא מורידים את הדירוג.

הדירוג מדגיש את המתח הקלאסי של המזרח התיכון: מדינות עם צבאות ענקיים מתמודדות מול מדינות בעלות טכנולוגיה עליונה. המדד מוכיח כי העוצמה הצבאית אינה משחק של מספרים בלבד, אלא משחק של איכות, חדשנות, חוסן כלכלי ויכולת לשמר יתרון לאורך זמן.

הנתונים מבוססים על פרסומי Global Firepower 2026 הרשמיים, ומשקפים את המציאות הצבאית הנוכחית במזרח התיכון. המאבק על השפעה אזורית ממשיך להתנהל על רקע מאזן כוחות מורכב זה.