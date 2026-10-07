התקרית האכזרית: זה מה שעשו לצעירים שתקפו את שליח חב״ד

הרב מזרחי ( צילום: דוברות חבד )

איטליה נקטה צעד נחרץ בעקבות תקיפה אנטישמית של שליח חב"ד במילאנו: שר הפנים מטאו פיאנטדוסי הורה על גירושם המיידי של שני נתינים זרים שהיו מעורבים בתקרית האלימה. כך דווח בג׳רוזלם פוסט. ההחלטה זכתה לברכתם של ראשי הקהילה היהודית במדינה.

הרב צמח מזרחי, משליחי חב"ד במילאנו, הותקף ב-16 בספטמבר בפיאצאלה באנדה נרה שבמערב העיר. הרב עמד בתחנת אוטובוס בדרכו לאסוף את ילדיו ממוסדות הלימוד, כאשר שלושה צעירים בעלי חזות ערבית התקרבו אליו והחלו להתגרות בו. "הם ניסו להעיר אותי מהטלפון ולהתגרות בי, אבל התעלמתי והמשכתי לעסוק בנייד", סיפר הרב בריאיון ל'כיכר השבת'. "פתאום אחד מהם חטף לי את הכובע מהראש, חבש אותו והחל ללעוג לי". כאשר הרב שלף את מכשיר הנייד שלו והחל לתעד את השלושה, אחד הצעירים התנפל עליו מאחור ובעט בו בעוצמה. "הוא בעט בי בעיטה חזקה שהעיפה אותי מהמדרכה ישר אל הכביש", תיאר הרב. למרות הנפילה המסוכנת, הוא לא נזקק לטיפול רפואי דחוף. נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס דני שפיץ | 12:13 הרב מזרחי שהה כשש שעות בתחנת המשטרה המרכזית במילאנו, שם מסר עדות מפורטת. התיעודים והתמונות שהצליח לצלם היוו כלי קריטי בידי כוחות הביטחון, שהביאו לזיהוים מהיר של שלושת החשודים.

משטרת מילאנו, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מחקירת המשטרה עלה כי מדובר בשלושה צעירים ממוצא טוניסאי ומרוקאי. בעקבות הממצאים הוחלט על גירושו המיידי של בטאר זהאני, אזרח טוניסאי בן 21, בחזרה למדינתו. יחד איתו גורש מעורב נוסף, אזרח מרוקאי שפרטיו נותרו תחת חיסיון.

החשוד השלישי בפרשה, אילייס זהאני בן ה-20, אחיו של בטאר, נותר בשטח איטליה תחת תנאים מגבילים קשים וצו מעצר, כשהוא ממתין להעמדתו לדין פלילי.

שר הפנים פיאנטדוסי הדגיש בהודעתו כי אין כל מקום לערעור היציבות ולגילויי שנאה ברחבי המדינה, וכי איטליה תפגין יד קשה ואפס סובלנות מול כל אקט אנטישמי.

נשיא הקהילה היהודית במילאנו, ווקר מגנאג'י, בירך בחום על צעד הגירוש והגדיר אותו כ"חדשות נפלאות". מגנאג'י הביע תקווה כי נחישות זו של הממשל האיטלקי תהווה תקדים מחייב ותמשיך להתקיים בכל מקרה עתידי של גילויי אלימות או פגיעה ביהודים.

הרב מזרחי משמש מזה כ-30 שנה כעמוד תווך בקהילה היהודית במילאנו במסגרת שליחותו במערך חב"ד. הוא פעיל מרכזי בבית חב"ד המרכזי ובישיבת חב"ד ברחוב סודריני בעיר.

על אף האירוע הקשה, הרב הבהיר בנחרצות כי אין לו שום כוונה להוריד פרופיל או להסתיר את סממניו היהודיים. "אני ממשיך להתהלך בלבושי הרבני הגלוי ולייצג את גאוותי היהודית", אמר, אך הוסיף כי האירוע החדיר דאגה עמוקה בכל הנוגע לביטחונם האישי של ילדיו כשהם מסתובבים ברחובות העיר.